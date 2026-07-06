São Gonçalo: além do avanço no ranking, o município registrou um aumento superior a 114 pontos na pontuação geral - Divulgação

São Gonçalo: além do avanço no ranking, o município registrou um aumento superior a 114 pontos na pontuação geralDivulgação

Publicado 06/07/2026 17:55

São Gonçalo - A cidade apresentou uma evolução significativa no Ranking Municipal BSPN, divulgado pelo Tesouro Nacional. O levantamento compara o desempenho de todos os municípios brasileiros na aplicação dos conceitos contábeis e fiscais no envio de dados ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), permitindo maior transparência e confiabilidade das informações públicas.

Entre 2020 e 2025, São Gonçalo avançou 1.467 posições no ranking nacional. Em 2020, o município ocupava a 4.696ª colocação, com 54,30 pontos, índice de conformidade de 62,42% e conceito E. Já em 2025, passou para a 3.229ª posição, alcançando 168,95 pontos, 86% de conformidade e conceito B.

As notas variam de A a E:



-Nota A: Excelência. O município tem acima de 95% de precisão e consistência nas informações enviadas;



-Nota B: Bom. A cidade apresenta um nível alto de acertos, entre 75% e 95% dos dados corretos;



-Nota C: Regular. As informações possuem inconsistências ou falhas (entre 50% e 75% de acerto);



-Nota D/E: Ruim. Há falhas graves na qualidade dos dados contábeis, o que pode impedir o município de obter aval da União para empréstimos.

Além do avanço no ranking, o município registrou um aumento superior a 114 pontos na pontuação geral, demonstrando a evolução na qualidade, consistência e conformidade das informações contábeis e fiscais consolidadas encaminhadas ao Tesouro Nacional.

Para o secretário municipal de Fazenda, Rodrigo Torregrosa, a evolução é resultado do trabalho contínuo de aperfeiçoamento da gestão fiscal no município. “Os números demonstram o comprometimento da gestão municipal com a melhoria contínua da qualidade das informações prestadas aos órgãos de controle e à sociedade. Sair do conceito E e alcançar o conceito B representa um avanço importante para São Gonçalo e reforça nosso compromisso com a transparência, a responsabilidade fiscal e o aprimoramento permanente da gestão pública”, destacou o secretário.