São Gonçalo: funcionários da Saúde também serão orientados com palestra sobre promoção, prevenção e autocuidado no auditório da secretaria no próprio dia 15 - Renan Otto

São Gonçalo: funcionários da Saúde também serão orientados com palestra sobre promoção, prevenção e autocuidado no auditório da secretaria no próprio dia 15Renan Otto

Publicado 06/07/2026 17:59

São Gonçalo - Poucos sabem, mas os homens também têm um dia para chamar de seu. Comemorado em 15 de julho, o Dia Mundial do Homem terá programação para a população nas unidades de saúde de São Gonçalo. O Programa Municipal de Atenção Integral à Saúde do Homem, ligado à Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, vai enfatizar a importância da prevenção e da promoção da saúde do homem durante todo o mês de julho.

As ações nas unidades de saúde da família (USFs), clínicas e polos municipais poderão contemplar rodas de conversa, salas de espera temáticas, atividades educativas e orientações sobre prevenção de doenças, promoção da saúde, autocuidado, paternidade ativa e participação do homem no pré-natal, contribuindo para a ampliação do acesso e do vínculo da população masculina com os serviços de saúde de acordo com a realidade local.

“Essa iniciativa representa uma importante estratégia para sensibilizar os homens quanto à importância do cuidado integral, incentivando a adoção de hábitos saudáveis e a utilização dos serviços ofertados pela rede municipal de saúde. Também é importante destacar que o acompanhamento longitudinal, que é o cuidado contínuo onde o paciente é assistido pela mesma equipe de saúde por um período, gera mais confiança e previne o agravamento de doenças”, orientou a coordenadora do Departamento de Programas (Depro), Camilla Nery.

Nas atividades, eles receberão orientações sobre as doenças relacionadas ao homem e a importância do diagnóstico precoce, principalmente do câncer de próstata; das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), diabetes, hipertensão, disfunção erétil e depressão. "A saúde do homem ainda enfrenta desafios importantes relacionados à procura pelos serviços de saúde. Por isso, o mês de julho representa uma oportunidade para aproximar essa população das unidades, que contam com vários serviços e programas, além do atendimento médico. Basta procurar uma unidade da Atenção Primária para se informar e começar a se cuidar”, destacou a coordenadora do programa do Homem, Maria Netto.

Os funcionários da Saúde também serão orientados com palestra sobre promoção, prevenção e autocuidado no auditório da secretaria no próprio dia 15. Após a palestra, eles terão atividades de relaxamento e de auriculoterapia. “Como dizem, a educação tem que começar dentro de casa. Por isso, vamos fazer a palestra de orientação para os servidores da secretaria também. Eles também precisam desse cuidado”, finalizou Maria Netto.



Programação



07/07, às 9h: USF Adolfo Lutz, Amendoeira



09/07, às 9h: USF Marechal Cândido Rondon, Colubandê



13/07, às 9h: Clínica Municipal Gonçalense Colubandê



14/07, às 8h30: USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina; às 10h30: USF João Goulart, Jardim Catarina



15/07, às 9h: USF Jardim Alcântara; e 10h: Clínica Municipal Gonçalense Lagoinha



16/07, às 8h40: USF Jardim Catarina IV; às 9h: USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado



20/07, às 9h: USF Santa Luzia e USF Jardim Catarina I; às 9h30: USF Floriano Barbosa, Jardim Catarina; às 13h: Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro; e 15h: Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, no Arsenal



21/07, às 9h: USF Marilea Cardoso, Jóquei; USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal



e USF Badger da Silveira, Tribobó; 13h: USF Tancredo Neves, Luiz Caçador



22/07, às 9h: Clínica Municipal Gonçalense Mutondo; às 14h: USF Elza Borges, Santa Luzia



24/07, às 9h: USF Almerinda



27/07, às 9h30: USF Vila Três



29/07, às 9h: USF Vila Candoza



30/07, às 9h: USF Luiza de Marilac, Novo México