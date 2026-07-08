São Gonçalo: Padaria Escola é uma iniciativa da Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Assistência Social - Renan Otto

São Gonçalo: Padaria Escola é uma iniciativa da Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Assistência SocialRenan Otto

Publicado 08/07/2026 17:34

São Gonçalo - Mais de 100 alunos do 11º ciclo do Curso de Panificação e do 2º ciclo do Curso de Confeitaria da Padaria Escola foram formados em São Gonçalo. A cerimônia de formatura foi realizada na manhã desta quarta-feira (8), no Teatro Municipal George Savalla Gomes, no Centro.

A Padaria Escola é uma iniciativa da Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria de Assistência Social, através da Subsecretaria de Proteção Social Básica, em parceria com o Programa Nacional de Promoção ao Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas), do governo federal. O projeto promove os cursos gratuitos de Panificação Básica e Confeitaria Básica.

O secretário de Assistência Social, Felippe Mattos, cumprimentou os formandos e afirmou que a conclusão do curso é apenas um dos passos para a vida profissional de cada um dos alunos. “Estamos felizes por mais essa formatura e seguimos procurando parcerias para inseri-los no mercado de trabalho e em outros cursos. É muito bom contar com o apoio do prefeito Capitão Nelson, que nos fortalece e não solta a mão deste projeto, e agradeço também ao esforço dos professores Daniele e Claudio, que são essenciais nessa padaria. Todos vocês podem contar sempre com a nossa secretaria”, disse.

O curso de panificação é voltado ao preparo de diferentes pães, biscoitos e itens especiais da padaria e o de confeitaria ensina sobre gelatinização, brigadeiros, doces de festa, bolos de pote, entre outras guloseimas. Além disso, durante o período, os alunos dos dois cursos debateram sobre o mercado de trabalho em aulas de empreendedorismo.

O novo confeiteiro Douglas Pinheiro é morador da Trindade e diz como o curso colaborou com seu trabalho como cabo cozinheiro na Marinha.“Essa oportunidade foi ótima para mim, que trabalho na área dentro da Marinha. Hoje, a minha turma encerra esse ciclo maravilhoso e estou super feliz. Conheci pessoas, com diferentes realidades, e trocamos experiências e muitas receitas. Agradeço a todos, principalmente, a nossa querida mestre Daniele”, disse.

A formanda de Panificação Daiana Rosa, de 38 anos, conta que o curso ensinou técnicas e renovou a autoestima dos alunos. “Esse curso entregou muito para nossas vidas. A oportunidade que a Prefeitura e os professores nos deram ajudou a diversas famílias que, muitas vezes, passam por necessidades e dificuldades. Dentro da sala, aprendemos não só sobre pães, mas também que tudo é possível e que somos inteligentes e capazes. Fui muito feliz em ter participado”, contou.