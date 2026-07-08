São Gonçalo: iniciativa integra a campanha Limpa São Gonçalo, em uma parceria com o programa Rodovia Limpa - Jonnathan Smith

São Gonçalo: iniciativa integra a campanha Limpa São Gonçalo, em uma parceria com o programa Rodovia LimpaJonnathan Smith

Publicado 08/07/2026 17:28 | Atualizado 08/07/2026 17:38

São Gonçalo - Equipes da Secretaria de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo, em parceria com a Arteris Fluminense, iniciaram, nesta quarta-feira (8), as ações para revitalização das margens da rodovia BR-101, na altura do km 305. Os trabalhos incluem desobstrução de córrego, capina e poda, além do plantio de árvores e arbustos após o fim da limpeza, instalação de placas e de um mural orientando a população a não descartar lixo irregularmente no espaço.

A ação faz parte de uma campanha contra o descarte irregular de lixo às margens da BR-101, que teve início na altura do Gradim, seguindo para o Porto do Rosa e agora no Jardim Catarina. O descarte ilegal pode provocar uma série de problemas, como acidentes graves, enchentes e alagamentos em decorrência da obstrução de sistemas de drenagem, proliferação de doenças e pragas, incêndios e queimadas, além da contaminação do solo e da água. O lixo também atrai animais, que podem invadir a pista ou o acostamento, aumentando o risco de acidentes e colocando em perigo motoristas e pedestres.

A iniciativa integra a campanha Limpa São Gonçalo, em uma parceria com o programa Rodovia Limpa, da concessionária Arteris. O plantio das mudas deve começar na próxima semana. "É muito gratificante ver o resultado final. Em todos os trechos que revitalizamos, iniciamos com a limpeza da área e retiramos sempre muito lixo. Esse descarte irregular deixa a nossa cidade feia e destrói a natureza, trazendo animais que vem atrás do lixo para as pistas, podendo até causar acidentes, além de prejudicar a vida de quem mora perto e precisa conviver com os mosquitos e o cheiro ruim. Essa parceria seguirá firme e forte com novos pontos, visando o bem da população", disse o secretário de Conservação, Edson Leal.

Para Jefferson Barbosa, de 32 anos, essa revitalização será muito importante. "Minhas filhas de 5 e 6 anos moram aqui com a minha ex-companheira e para elas vai ser melhor transitar num local sem lixo. Aqui aparecem muitos animais por causa do lixo, incluindo porcos, jacarés, capivaras; os mosquitos já são até parte da família de tão constantes. Acho que esse trabalho vai melhorar para a gente e deixar o local mais bonito", disse o eletricista.

Quando o plantio dos arbustos tiver início, uma equipe da Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura realizará uma ação de conscientização com os moradores do local, distribuindo panfletos e ressaltando a importância de não descartar lixo irregular na área revitalizada. Vale destacar que regularmente a Prefeitura também realiza operações para coibir lixões clandestinos e outros tipos de descarte irregular. Os responsáveis podem ser autuados e multados pelas equipes de fiscalização, com penalidades diárias que podem ultrapassar R$ 500,00, conforme a gravidade da infração.