São Gonçalo: câmeras também possuem um sistema de reconhecimento facial, que auxilia na prisão de foragidos da Justiça - Julio Diniz/Arquivo

São Gonçalo: câmeras também possuem um sistema de reconhecimento facial, que auxilia na prisão de foragidos da JustiçaJulio Diniz/Arquivo

Publicado 08/07/2026 17:48

São Gonçalo - A Guarda Municipal de São Gonçalo vem realizando um trabalho constante pelas ruas da cidade, visando a proteção da população e a permanência da ordem pública. Apenas no primeiro semestre do ano, o trabalho dos agentes resultou em 129 conduções, com 83 prisões. A maioria dos casos é no combate aos crimes de furtos.

Vale destacar que os agentes da Guarda atuam pela cidade em parceria com a Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), vinculada à Secretaria de Meio Ambiente e Transportes, responsável pelas 440 câmeras de monitoramento instaladas pela cidade. Muitas das prisões são resultado da vigilância 24h da CSSG, que informam aos guardas, via rádio, a ocorrência de flagrantes ou de casos suspeitos.

As câmeras também possuem um sistema de reconhecimento facial, que auxilia na prisão de foragidos da Justiça. Qualquer pessoa com um mandado de prisão em aberto pode ser reconhecida pelas câmeras. O sistema usa as bases de dados do Detran e da Polícia Civil para identificar os suspeitos.

Um dos destaques foi registrado no final deste semestre: uma prisão no dia 30 de junho, quando um homem com mandado de prisão em aberto por associação ao tráfico de drogas foi detido na cidade graças às câmeras com reconhecimento facial. Ele foi encaminhado à 74ª DP (Alcântara), onde a prisão foi formalizada.

Um outro destaque foi a prisão de um homem após um furto a um estabelecimento comercial no bairro Alcântara. Conhecido como ‘Orelha’, ele era suspeito de praticar vários arrombamentos e furtos a comércios do bairro, com 12 registros de ocorrências criminais. Ele foi preso no dia 5 de junho, após informações da CSSG. Contra o suspeito já havia um mandado de prisão em aberto. Com ele, foi apreendido um um notebook, um carregador de notebook, três capas de celular e sete aparelhos celulares. Ele ficou preso na 74ª DP (Alcântara).

"Nosso trabalho acontece todos os dias. A população é nossa parceira e também nos ajuda com as denúncias constantemente. Estamos atuando com foco na segurança da população, prevenindo os chamados crimes de rua, com atuação nas áreas de maior concentração de pessoas em toda a cidade, com agentes dos mais diversos grupamentos, incluindo a Patrulha Maria da Penha, combatendo a violência contra a mulher, e a Ronda Preventiva Escolar, que atua nas escolas", afirmou Ewerton Mendes, comandante da Guarda Municipal.

Para denúncias

A população pode denunciar crimes e outras situações no novo telefone geral da Guarda Municipal: (21) 2199-6321, exclusivo para ligações, com atendimento 24 horas por dia. O telefone da Patrulha Maria da Penha segue sendo o (11) 91271-0678, disponível 24 horas por dia; e o da Ronda Preventiva Escolar permanece o (11) 96855-5369, que funciona das 8h às 20h, ambos com ligações e Whatsapp.