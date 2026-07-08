São Gonçalo: investimento é de R$ 1.700.000,00 e os recursos são provenientes do governo federal, através do Ministério das Cidades - Renan Otto

São Gonçalo: investimento é de R$ 1.700.000,00 e os recursos são provenientes do governo federal, através do Ministério das CidadesRenan Otto

Publicado 08/07/2026 17:53

São Gonçalo - Os moradores do bairro Jardim Bom Retiro podem se preparar para ganhar um espaço novinho que valoriza o esporte e a acessibilidade. É com isso em mente que está sendo construído, pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo, o Espaço Esportivo Comunitário do Jardim Bom Retiro. Além do campo de futebol e da pista de caminhada, o local possuirá três rampas de acessibilidade para que as pessoas com deficiência possam ter seu direito de ir e vir garantido.

A nova área de lazer e atividades esportivas está localizada na Praça Antônio Alcino de Castro. No momento, as intervenções estão em andamento com a delimitação do espaço onde vão ficar as diferentes quadras, além da marcação dos locais onde serão feitas as rampas de acessibilidade.

O Espaço Esportivo Comunitário do Jardim Bom Retiro terá um campo de futebol society (com grama sintética) de 1.400 metros quadrados, uma praça de quase 3 mil metros quadrados, uma meia quadra de basquete, pista de caminhada de quase 650 metros quadrados e uma nova calçada. Serão instalados equipamentos para crianças (na praça), mesas e bancos de concretos, pergolados, paisagismo e pavimentação. Ao todo, o terreno possui 3.606 metros quadrados. O projeto foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) da Prefeitura de São Gonçalo.

O investimento é de R$ 1.700.000,00 e os recursos são provenientes do governo federal, através do Ministério das Cidades. "O bairro do Jardim Bom Retiro vem passando por várias intervenções no nosso governo. Desde o início, eu busco entender as áreas que estão precisando de revitalização para que iniciemos as obras. No Bom Retiro, foi assim. O bairro já recebeu obras de drenagem, pavimentação e construção de calçadas em mais de 60 vias, numa parceria com o Governo do Estado, além de lâmpadas de LED nos postes com o Ilumina São Gonçalo e uma nova creche municipal. Agora, estamos fazendo esse novo espaço valorizando o esporte", destacou o prefeito Capitão Nelson.