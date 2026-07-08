São Gonçalo: investimento é de R$ 1.700.000,00 e os recursos são provenientes do governo federal, através do Ministério das CidadesRenan Otto
Novo complexo esportivo no Jardim Bom Retiro investe na acessibilidade
Obras estão em andamento na Praça Antônio Alcino de Castro
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Guarda Municipal realiza 129 conduções, com 83 prisões no primeiro semestre de 2026
Maioria dos casos envolve crimes de furtos e de menor potencial ofensivo
São Gonçalo promove mais um edição da Feira Aduke nesta sexta-feira
Iniciativa fortalece pequenos negócios da cidade
São Gonçalo forma novos panificadores e confeiteiros pela Padaria Escola
Cursos gratuitos são fornecidos pela Secretaria de Assistência Social da Prefeitura
Começa a revitalização de área usada para descarte irregular de lixo na BR-101
Prefeitura e Arteris iniciam ação integrada, que foi realizada em outros dois pontos: na altura do Gradim e do Porto do Rosa
Ecopontos de São Gonçalo já reciclaram 710 toneladas de resíduos
Município conta com quatro pontos de coleta, no Barro Vermelho, em Santa Luzia, no Zé Garoto e no Alcântara
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