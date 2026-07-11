São Gonçalo: mais de 2,5 mil pessoas atendidasDivulgação
A iniciativa contemplou ruas como Marechal Deodoro, Lourivaldina da Costa e José Leonardo, encerrando uma rotina marcada por improvisos e permitindo que centenas de famílias passassem a contar com água chegando às torneiras de forma regular.
Uma dessas histórias é a do aposentado Selmo Santos de Assis, ex-auxiliar de serviços gerais e morador da comunidade desde 1975. Ele relembra os desafios enfrentados pela família e conta que, durante muito tempo, precisou carregar latas para ajudar a mãe nas tarefas domésticas e até na higiene pessoal.
"Pegava água em um tonel que a gente usava para lavar roupa. Era uma dificuldade danada. Depois que fizeram a obra, ficou muito bom. Essa rua não tinha água e agora ela chega até o final (da via). Hoje consigo tomar banho de chuveiro, coisa que eu não fazia. Tinha que tomar banho de caneca."
Lata d'água na cabeça ficou no passado
"Eu pegava água com eles. Quando não conseguia, carregava latas. Trazia uma na cabeça e outra na mão, junto com meus irmãos. Depois passei a usar bomba. Hoje não preciso mais disso. Melhorou muito."
Para Diogo Freitas, diretor-executivo da Águas do Rio, a obra representa um novo momento para a comunidade.
"Essa entrega representa mais saúde e qualidade de vida. Nosso compromisso é ampliar o acesso à água tratada e transformar a realidade das pessoas. Com o abastecimento regular, as famílias passam a viver com mais segurança, tranquilidade e dignidade."
A chegada da água tratada ao Martins se soma a outras entregas realizadas pela concessionária neste ano em regiões historicamente afetadas pela falta de abastecimento, como as comunidades do Abacatão, no bairro Boa Vista, além de Santa Izabel e Sacramento.
Além de ampliar o acesso à água, a empresa também avança na expansão da coleta e do tratamento de esgoto em São Gonçalo. Um dos principais investimentos é o Coletor em Tempo Seco (CTS), sistema que intercepta o esgoto lançado irregularmente nas galerias pluviais em dias sem chuva e o encaminha para tratamento antes que chegue aos rios que deságuam na Baía de Guanabara.
Com investimento de cerca de R$ 120 milhões, a iniciativa beneficiará aproximadamente 130 mil moradores quando as obras forem concluídas. O sistema terá capacidade para captar 12 milhões de litros de esgoto por dia e encaminhá-los para tratamento adequado.
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