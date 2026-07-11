São Gonçalo: mais de 2,5 mil pessoas atendidas - Divulgação

São Gonçalo: mais de 2,5 mil pessoas atendidasDivulgação

Publicado 11/07/2026 10:04

São Gonçalo - Durante muitos anos, os moradores do Morro do Martins, em Neves, conviveram com a incerteza de ter água nas torneiras. Cada família encontrava uma forma de enfrentar a escassez. O uso de bombas, a ajuda de vizinhos e até longas caminhadas pelas ladeiras da comunidade carregando latas faziam parte da rotina. Esse cenário começou a mudar para cerca de 2,5 mil pessoas com a implantação de mais de um quilômetro de rede de abastecimento, obra realizada pela Águas do Rio, concessionária do grupo Aegea.



A iniciativa contemplou ruas como Marechal Deodoro, Lourivaldina da Costa e José Leonardo, encerrando uma rotina marcada por improvisos e permitindo que centenas de famílias passassem a contar com água chegando às torneiras de forma regular.



Uma dessas histórias é a do aposentado Selmo Santos de Assis, ex-auxiliar de serviços gerais e morador da comunidade desde 1975. Ele relembra os desafios enfrentados pela família e conta que, durante muito tempo, precisou carregar latas para ajudar a mãe nas tarefas domésticas e até na higiene pessoal.



"Pegava água em um tonel que a gente usava para lavar roupa. Era uma dificuldade danada. Depois que fizeram a obra, ficou muito bom. Essa rua não tinha água e agora ela chega até o final (da via). Hoje consigo tomar banho de chuveiro, coisa que eu não fazia. Tinha que tomar banho de caneca."



Lata d'água na cabeça ficou no passado



Quem também comemora a chegada da água tratada é a dona de casa Jorgina Santana, de 80 anos, moradora do Martins desde que nasceu. Ela lembra que, por muitos anos, precisou recorrer à solidariedade dos vizinhos.



"Eu pegava água com eles. Quando não conseguia, carregava latas. Trazia uma na cabeça e outra na mão, junto com meus irmãos. Depois passei a usar bomba. Hoje não preciso mais disso. Melhorou muito."



Para Diogo Freitas, diretor-executivo da Águas do Rio, a obra representa um novo momento para a comunidade.



"Essa entrega representa mais saúde e qualidade de vida. Nosso compromisso é ampliar o acesso à água tratada e transformar a realidade das pessoas. Com o abastecimento regular, as famílias passam a viver com mais segurança, tranquilidade e dignidade."



A chegada da água tratada ao Martins se soma a outras entregas realizadas pela concessionária neste ano em regiões historicamente afetadas pela falta de abastecimento, como as comunidades do Abacatão, no bairro Boa Vista, além de Santa Izabel e Sacramento.



Além de ampliar o acesso à água, a empresa também avança na expansão da coleta e do tratamento de esgoto em São Gonçalo. Um dos principais investimentos é o Coletor em Tempo Seco (CTS), sistema que intercepta o esgoto lançado irregularmente nas galerias pluviais em dias sem chuva e o encaminha para tratamento antes que chegue aos rios que deságuam na Baía de Guanabara.



Com investimento de cerca de R$ 120 milhões, a iniciativa beneficiará aproximadamente 130 mil moradores quando as obras forem concluídas. O sistema terá capacidade para captar 12 milhões de litros de esgoto por dia e encaminhá-los para tratamento adequado.

