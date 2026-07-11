São Gonçalo: Plano Diretor é o principal instrumento da política urbana municipalReprodução
Cidade abre consulta pública para organização das oficinas temáticas da revisão do Plano Diretor
População poderá indicar preferência de participação, horário e temas prioritários para os encontros
Cidade abre consulta pública para organização das oficinas temáticas da revisão do Plano Diretor
População poderá indicar preferência de participação, horário e temas prioritários para os encontros
Obra leva água com regularidade para 2,5 mil moradores de comunidade
Implantação de rede de abastecimento muda a vida de famílias do Morro do Martins após décadas de dificuldades e improvisos
USF Bandeirantes faz ação especial para orientar sobre hepatites virais
Unidades de saúde participam da campanha Julho Amarelo
São Gonçalo reforça segurança com grupamento armado da Guarda Municipal
Agentes passaram por treinamento e formação junto às polícias Militar e Federal
Novo complexo esportivo no Jardim Bom Retiro investe na acessibilidade
Obras estão em andamento na Praça Antônio Alcino de Castro
Guarda Municipal realiza 129 conduções, com 83 prisões no primeiro semestre de 2026
Maioria dos casos envolve crimes de furtos e de menor potencial ofensivo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.