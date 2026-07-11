São Gonçalo: Plano Diretor é o principal instrumento da política urbana municipal - Reprodução

São Gonçalo: Plano Diretor é o principal instrumento da política urbana municipalReprodução

Publicado 11/07/2026 10:08

São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo, por meio da Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais, realiza, entre os dias 9 e 14 de julho, uma consulta pública para conhecer o interesse da população em participar das oficinas temáticas da revisão do Plano Diretor Participativo do município.

A consulta será disponibilizada no Portal Colabore+ e poderá ser acessada pelo endereço: link da consulta pública: https://colabore.pmsg.rj.gov.br/consultas-publicas . A iniciativa integra a Etapa 2 – Diagnóstico Técnico e Participativo do processo de revisão do Plano Diretor e tem como objetivo levantar informações que contribuam para a organização das oficinas, tornando-as mais acessíveis e alinhadas às prioridades da população.

Durante a consulta, os participantes poderão informar a modalidade de participação de sua preferência (presencial ou on-line); o turno de preferência para a realização das oficinas; os temas urbanos de maior interesse. A consulta pública é voltada para toda a população de São Gonçalo. Além de indicar a forma de participação desejada, os moradores poderão apontar qual tema urbano consideram mais urgente. Cada oficina será dedicada a um assunto específico, garantindo que todos os temas previstos na revisão do Plano Diretor sejam contemplados. As informações coletadas servirão de base para o planejamento das oficinas temáticas, fortalecendo o processo participativo e ampliando o envolvimento da sociedade na construção das diretrizes para o futuro da cidade.

O Plano Diretor é o principal instrumento da política urbana municipal. Ele estabelece diretrizes, ações, programas e projetos voltados ao desenvolvimento sustentável de São Gonçalo, orientando o crescimento e a organização do território. Entre seus principais objetivos estão a garantia do direito à cidade e a melhoria da qualidade de vida da população, considerando aspectos como desenvolvimento socioeconômico, organização socioespacial, gestão pública, infraestrutura urbana, mobilidade, sustentabilidade ambiental e outros temas fundamentais para o cotidiano dos gonçalenses.





