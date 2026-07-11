São Gonçalo: Capacitação é uma parceria entre a Prefeitura e o Sebrae - Reprodução

São Gonçalo: Capacitação é uma parceria entre a Prefeitura e o SebraeReprodução

Publicado 11/07/2026 10:18

São Gonçalo - A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), está com inscrições abertas para mais uma palestra gratuita com foco no empreendedorismo digital. A capacitação com o tema 'Google Meu Negócio: Visibilidade digital que gera resultados' acontecerá na próxima quarta-feira (15), das 10h30 às 12h30, no Espaço mais Conhecimento, no 2º andar do Partage Shopping.

A palestra será ministrada pelo consultor do Sebrae Raphael Conceição e tem como foco ensinar os microeemprededores a transformarem as buscas no Google em um aliado do seu negócio, gerando oportunidades para que mais clientes os conheçam. Outras palestra já foram disponibilizadas pela pasta, com foco, por exemplo, em ensinar práticas de venda e engajamento pelo Instagram, como vender pelo Mercado Livre e outros.