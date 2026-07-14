São Gonçalo: serviços gratuitos promovem desenvolvimento socialReprodução
Data: 18 de julho
Horário: das 9h às 12h
Local: Sede do Campo Novo Horizonte
Endereço: Rua Itapemirim, lote 15, quadra 89 – Mundel, São Gonçalo.
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São Gonçalo: serviços gratuitos promovem desenvolvimento socialReprodução
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iniciativa acontecerá na sede do Campo Novo Horizonte, localizada na Rua Itapemirim
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