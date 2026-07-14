São Gonçalo: serviços gratuitos promovem desenvolvimento social - Reprodução

São Gonçalo: serviços gratuitos promovem desenvolvimento socialReprodução

Publicado 14/07/2026 12:05

São Gonçalo - O Projeto Respeitar e Amar realiza, no próximo 18 de julho (sábado), das 9h às 12h, mais uma edição de sua tradicional ação social, desta vez voltada para os moradores do bairro Mundel, em São Gonçalo.

A iniciativa acontecerá na sede do Campo Novo Horizonte, localizada na Rua Itapemirim, lote 15, quadra 89, e tem como objetivo levar cidadania, acolhimento e serviços gratuitos à comunidade. Haverá aferição de pressão arterial e de glicose, eletrocardiograma, corte capilar feminino, barbeiro, manicure para esmaltação, agendamento oftalmológico, orientação para atendimento terapêutico, orientação psicológica, orientação jurídica, além de informações sobre habilitação para casamento e isenção para emissão de documentos, facilitando o acesso da população que mais precisa de direitos e serviços fundamentais.

A ação reúne voluntários e parceiros comprometidos em oferecer apoio às famílias da região. Segundo a idealizadora do Projeto Respeitar e Amar, Viviane Carvalho, iniciativas como essa reforçam o compromisso da instituição em estar cada vez mais próxima das comunidades, levando não apenas serviços, mas também esperança, cuidado e respeito às pessoas.

Serviço

Ação Social do Projeto Respeitar e Amar

Data: 18 de julho

Horário: das 9h às 12h

Local: Sede do Campo Novo Horizonte

Endereço: Rua Itapemirim, lote 15, quadra 89 – Mundel, São Gonçalo.