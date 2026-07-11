São Gonçalo: projeto urbanístico e paisagístico para a orla recebeu menção honrosa do Prêmio ABAP Roberto Burle Marx - Renan Otto

São Gonçalo: projeto urbanístico e paisagístico para a orla recebeu menção honrosa do Prêmio ABAP Roberto Burle MarxRenan Otto

Publicado 11/07/2026 11:01

São Gonçalo - A orla da Praia das Pedrinhas está ficando com um novo visual graças ao avanço das obras de revitalização que estão sendo executadas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo no local. Com um investimento de cerca de R$ 5 milhões, o projeto prevê a requalificação do calçadão, criando espaços de permanência e convivência, na Rua Sérgio Martins de Carvalho.

As obras da estrutura do espaço estão avançadas. As intervenções agora focam na parte de cima, como o calçadão e os pergolados. No momento, estão sendo feitos trabalhos de construção de novas calçadas, instalação dos pilares que servirão de base para os pergolados, construção de sarjetas para drenagem e meio-fios e a demolição da parte final da rua.

Os próximos passos incluem a instalação de intertravado no início da rua, calçamento, pavimentação, paisagismo e colocação de postes. As obras estão 70% concluídas e têm previsão de término para este segundo semestre de 2026. Vale destacar que os bares e restaurantes na praia seguem funcionando normalmente, mas, no momento, a via está interdita para a passagem de veículos devido às obras.

O projeto foi realizado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), assim como a captação dos recursos junto ao Governo Federal, por meio dos Ministérios das Cidades e do Turismo, obtidos através de emendas parlamentares. O novo calçadão irá abrigar mesas com guarda-sol, pergolados, brinquedos com temática náutica, bem como outros usos associados à atividade turística da orla. A faixa de areia elevada irá ficar mais próxima dos frequentadores.



Para Frank Silva Coelho, de 60 anos, as obras estão transformando o local. "Depois que a parte da estrutura ficou pronta, as obras estão avançando rápido. Hoje, conseguimos ver a transformação. Creio que a obra vai melhorar e muito, mais turistas poderão vir e contemplar o pôr do sol mais bonito do Brasil", disse ele, que mora no bairro há 45 anos.

A primeira parte das intervenções, do lado esquerdo, já recebeu asfalto, redes de drenagem, padronização das calçadas, esgotamento sanitário e abastecimento de água, numa intervenção simultânea com a concessionária Águas do Rio. Já nesta segunda parte, do lado direito, já foram feitos serviços de drenagem, para evitar alagamentos, a instalação de redes de esgoto e de água pela concessionária Águas do Rio. O projeto urbanístico e paisagístico para a orla recebeu menção honrosa do Prêmio ABAP Roberto Burle Marx, na Modalidade Projeto, Categoria Espaço Público e Preservação Histórico-Cultural. As obras ainda visam promover acessibilidade para pessoas com deficiência (PcDs).

