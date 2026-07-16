São Gonçalo: mais de 500 estudantes são mobilizados pela iniciativa no município - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: mais de 500 estudantes são mobilizados pela iniciativa no municípioDivulgação/Ascom

Publicado 16/07/2026 15:04

São Gonçalo - Levar água tratada à população e ampliar a coleta de esgoto são etapas fundamentais para a universalização do saneamento básico, mas o envolvimento da sociedade também faz parte desse processo. Com esse objetivo, mais de 500 estudantes e representantes da sociedade civil participaram de cerca de 10 atividades de educação realizadas pela Águas do Rio, por meio do Programa Saúde Nota 10, em São Gonçalo e Maricá.

As atividades integraram a programação da concessionária do grupo Aegea para o Mês do Meio Ambiente, celebrado em junho. Além das obras de infraestrutura, a empresa desenvolve, nos 27 municípios onde atua, iniciativas de educação socioambiental voltadas à conscientização da população sobre o uso responsável da água, a preservação dos recursos naturais e a importância do saneamento para a saúde e a qualidade de vida.

Entre os destaques da programação em São Gonçalo e Maricá esteve o diálogo com agentes comunitários de saúde, fortalecendo a aproximação com as unidades básicas de saúde e a atuação nos territórios. A atividade promoveu a troca de experiências com esses profissionais, que visitam regularmente as casas dos nossos clientes e atuam como multiplicadores de informação, disseminando a importância do saneamento básico para melhoria da qualidade de vida.



Teatro em escolas públicas incentiva reflexão



A programação também incluiu atividades voltadas ao público infantojuvenil. Estudantes da rede pública acompanharam apresentações teatrais nos dois municípios da Região Metropolitana, utilizando a linguagem lúdica para incentivar a reflexão sobre preservação ambiental e uso consciente da água. A diretora do Colégio Municipal Ernani Faria, Cristiane Rodrigues, elogiou a iniciativa. "Esse tipo de ação foi muito enriquecedora, pois é importante começar essa conscientização desde cedo. Dessa forma os alunos voltam para casa propagando a preservação e o cuidado do meio ambiente. Precisamos plantar essa sementinha para que no futuro tenhamos pessoas mais responsáveis com a temática ambiental."

A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) São Gonçalo também abriu as portas para alunos do curso de bombeiro hidráulico da Firjan, instituição parceira da concessionária na formação profissional. Durante a visita, os participantes conheceram de perto todas as etapas do tratamento do esgoto, desde a chegada à unidade até a devolução da água tratada ao meio ambiente.

Para Bruna Batista, Supervisora de Responsabilidade Social da Águas do Rio, o conjunto de iniciativas reforça o compromisso da concessionária com o desenvolvimento das comunidades para além da prestação dos serviços de saneamento. “As ações visam o desenvolvimento sustentável dos territórios onde atuamos. As iniciativas, realizadas nas áreas da saúde, educação e meio ambiente, buscam gerar valor para as comunidades, fortalecer conhecimentos e criar oportunidades para a população. Por meio do diálogo e da participação comunitária, trabalhamos para aproximar temas como saneamento básico, saúde e preservação ambiental da realidade das pessoas, contribuindo para a transformação dessas localidades.”