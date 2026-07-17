São Gonçalo: agentes utilizam um decibelímetro, equipamento que verifica se os escapamentos das motos estão dentro dos padrões permitidos por leiDivulgação/Ascom
Operação Tolerância Zero realizou quase 500 abordagens nesta semana
Ações contra motos irregulares aconteceram nos bairros Raul Veiga e Neves
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Seis suspeitos são presos com duas pistolas e drogas no bairro Capote
O caso foi registrado na delegacia da região, e policiais apreenderam drogas e duas pistolas calibre 45
Grupamento armado da Guarda terá atuação diferenciada
Veículos e uniformes da ROMU irão facilitar a identificação dos agentes
São Gonçalo recebe feira de empreendedorismo no Parque RJ Nosso Sonho
Expo Feirando tem apoio institucional da Prefeitura e vai acontecer neste domingo, das 9h às 17h
Programa Saúde Nota 10 mobiliza mais de 500 estudantes em São Gonçalo
Estudantes e representantes da sociedade civil participam de atividades voltadas à importância do saneamento básico
Ocorrência mobiliza polícia e hospital de trauma em São Gonçalo
Caso em Silva Jardim levou vítima grave ao HEAT, referência em trauma
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