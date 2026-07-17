São Gonçalo: agentes utilizam um decibelímetro, equipamento que verifica se os escapamentos das motos estão dentro dos padrões permitidos por lei - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: agentes utilizam um decibelímetro, equipamento que verifica se os escapamentos das motos estão dentro dos padrões permitidos por leiDivulgação/Ascom

Publicado 17/07/2026 19:12

São Gonçalo - A Operação Tolerância Zero segue tomando conta das ruas da cidade. Nesta semana, foram realizadas 480 abordagens, com 13 motos tendo sido removidas ao Pátio Municipal e 57 autos de infração emitidos. As ações aconteceram nos bairros Raul Veiga e Neves.

O principal objetivo da operação, desenvolvida semanalmente desde abril de 2025 pelos agentes da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo, é combater motos com escapamentos irregulares, descargas adulteradas e sem placa. As ações contam com o apoio dos membros da segurança pública do município, incluindo Guarda Municipal, Polícia Militar e equipes da Operação Segurança Presente.

Nas operações, os agentes utilizam um decibelímetro, equipamento que verifica se os escapamentos das motos estão dentro dos padrões permitidos por lei. Em caso negativo, a moto é removida ao Pátio Municipal. Na ação de segunda-feira (13), no Raul Veiga, foram realizadas 238 abordagens, com sete motos removidas ao Pátio Municipal (três reprovadas no teste com decibelímetro, três após os motoristas tentaram se evadir e uma sem placa) e 33 autos de infração emitidos. Na ação em Neves, nesta quinta-feira (17), foram realizadas 242 abordagens, com seis motos removidas ao Pátio Municipal (três após serem reprovadas no teste com o decibelímetro, duas após seus motoristas tentarem se evadir e uma sem placa) e 24 autos de infração emitidos.

“Seguimos pela cidade com nossas ações constantes. O objetivo é tornar São Gonçalo um local melhor para toda a população, sem conviver com a poluição sonora dos escapamentos irregulares das motos. Realizamos operações semanalmente, com profissionais preparados para as abordagens. Percebemos que as motocicletas com escapamentos irregulares têm diminuído pela cidade; nosso objetivo é zerar esse problema”, disse o secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fabio Lemos.