São Gonçalo: drogas e armas foram apreendidas - Reprodução/Internet

São Gonçalo: drogas e armas foram apreendidasReprodução/Internet

Publicado 17/07/2026 15:08

São Gonçalo - Seis homens foram presos por policiais militares na tarde de quinta-feira (16) na Comunidade do Capote, no bairro Colubandê, em São Gonçalo. A prisão em flagrante foi realizada por agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 7º BPM (São Gonçalo).

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe realizava um patrulhamento de rotina na região quando localizou e abordou o grupo.

Durante a ação, os policiais apreenderam duas pistolas calibre 45 e uma grande quantidade de material entorpecente. Os detidos e as armas e drogas apreendidas foram encaminhados para a delegacia da região, onde o caso foi registrado.