São Gonçalo: orientação para doar sangue é evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores - Jonnathan Smith/Ascom

São Gonçalo: orientação para doar sangue é evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anterioresJonnathan Smith/Ascom

Publicado 18/07/2026 19:31

São Gonçalo - O Hemonúcleo de São Gonçalo recebeu, na manhã deste sábado (18), integrantes do Insanos Moto Clube (Regional Leste Fluminense) para uma ação coletiva de doação de sangue. Com membros espalhados por todo o país, o grupo tem como um de seus núcleos regionais a divisão de São Gonçalo, que mobilizou seus participantes para reforçar os estoques de sangue da unidade. A iniciativa faz parte das ações sociais desenvolvidas pelo clube e reforça a importância da participação de grupos organizados em campanhas de doação de sangue. Mobilizações como essa contribuem significativamente para manter o estoque do Hemonúcleo abastecido e garantir o atendimento aos pacientes que dependem de transfusões na rede municipal de saúde.

O diretor operacional da Regional Leste Fluminense do Insanos Moto Clube, Benevides, destacou que a solidariedade é um dos pilares da instituição. "O Insanos sempre busca estar envolvido em ações que façam a diferença na vida das pessoas. Ajudar o próximo é um dos pilares do nosso grupo, e a doação de sangue representa exatamente esse compromisso. É uma oportunidade de deixar de lado os afazeres do dia a dia por alguns minutos para realizar um gesto simples, mas que pode salvar muitas vidas. Ficamos felizes em mobilizar nossos integrantes para essa causa tão importante."

A diretora do Hemonúcleo de São Gonçalo, Luiza Pereira, ressaltou a importância de iniciativas coletivas para garantir a manutenção dos estoques de sangue. "Receber ações como essa é fundamental para o funcionamento do Hemonúcleo. A mobilização de grupos organizados amplia o alcance da campanha de doação e fortalece nossos estoques, garantindo que possamos atender quem precisa. Somos muito gratos ao Insanos Moto Clube por escolher dedicar seu tempo a essa causa e por incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo."

Como doar sangue

Para doar sangue, não é necessário estar em jejum. A orientação é apenas evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores. Também é necessário estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade e pesar, no mínimo, 50 quilos. Jovens de 16 e 17 anos podem doar mediante autorização dos pais ou responsáveis legais, que deve ser apresentada juntamente com uma cópia autenticada do documento de identidade do responsável. Outras exigências incluem não estar com nenhum processo inflamatório, não ter realizado tatuagem ou colocado piercing há menos de seis meses, não estar gripado e não possuir doenças transmissíveis pelo sangue, como hepatites, HIV/Aids e HTLV. Também não podem doar pessoas que tiveram hepatite após os 11 anos de idade, doença de Chagas, malária ou que façam uso de drogas ilícitas injetáveis. Há ainda restrições para pessoas com doenças autoimunes, diabetes descompensada e hipertensão não controlada.

O Hemonúcleo de São Gonçalo funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, exceto em feriados e pontos facultativos. A unidade também abre no primeiro sábado de cada mês, ampliando o acesso para quem não consegue doar durante a semana. O Hemonúcleo está localizado na Alameda Pio XII, s/nº, anexo ao Polo Sanitário Washington Luiz, no bairro Zé Garoto.