São Gonçalo: interessados em participar da campanha pode procurar uma das unidades de saúde da sua regiãoDivulgação/Ascom
Unidades da rede estadual promovem Campanha do Agasalho
Na última semana a corrente de solidariedade garantiu calças, blusas, meias e cobertores
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Influenciadora local tem mais de 1,3 milhão de visualizações
Jamilly Alves, de 30 anos, é moradora do Complexo do Salgueiro
Operação Tolerância Zero realizou quase 500 abordagens nesta semana
Ações contra motos irregulares aconteceram nos bairros Raul Veiga e Neves
Seis suspeitos são presos com duas pistolas e drogas no bairro Capote
O caso foi registrado na delegacia da região, e policiais apreenderam drogas e duas pistolas calibre 45
Grupamento armado da Guarda terá atuação diferenciada
Veículos e uniformes da ROMU irão facilitar a identificação dos agentes
São Gonçalo recebe feira de empreendedorismo no Parque RJ Nosso Sonho
Expo Feirando tem apoio institucional da Prefeitura e vai acontecer neste domingo, das 9h às 17h
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