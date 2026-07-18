São Gonçalo: homens foram detidos no local do acidente e encaminhados para a delegacia - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: homens foram detidos no local do acidente e encaminhados para a delegaciaDivulgação/Ascom

Publicado 18/07/2026 18:49

São Gonçalo — Dois homens foram presos por policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) neste sábado (18), após atacarem equipes da corporação no bairro Galo Branco. A prisão ocorreu durante uma ação policial na localidade.

De acordo com as primeiras informações, os agentes realizavam uma operação na região quando foram alvos de disparos por parte dos suspeitos. Após o ataque, a dupla tentou fugir em uma motocicleta, mas acabou colidindo o veículo durante o acompanhamento tático dos policiais.

Os dois homens foram detidos no local do acidente e encaminhados para a delegacia de São Gonçalo, onde o caso foi registrado.