São Gonçalo: homens foram detidos no local do acidente e encaminhados para a delegaciaDivulgação/Ascom
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Dois homens foram detidos no local do acidente e encaminhados para a delegacia de São Gonçalo
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