São Gonçalo: encontro com Ricardo Marques abordou o impulsionamento de projetos esportivos, sociais e de saúde - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: encontro com Ricardo Marques abordou o impulsionamento de projetos esportivos, sociais e de saúdeDivulgação/Ascom

Publicado 17/07/2026 19:52

São Gonçalo – O empresário e especialista em biossegurança Ricardo Marques esteve na sede histórica do Botafogo de Futebol e Regatas, em General Severiano, onde foi recebido pelo presidente do Master Botafogo, Júlio Costa, em um encontro que marcou o início de uma aproximação institucional voltada ao desenvolvimento de projetos esportivos, sociais e de promoção da saúde.

Botafoguense declarado, Ricardo Marques -- que tem o título de cidadão gonçalense - destacou a emoção de revisitar um dos cenários mais emblemáticos do futebol brasileiro. Durante a visita, foram relembrados momentos históricos que consolidaram o Botafogo como uma das instituições mais tradicionais e respeitadas do esporte nacional, reconhecida por revelar talentos, conquistar títulos e projetar sua história internacionalmente.



O encontro também reuniu o ex-jogador Carlos Roberto, um dos nomes vitoriosos da história alvinegra. Após encerrar sua carreira como atleta, Carlos Roberto construiu trajetória de destaque como treinador, permanecendo por mais de 25 anos no futebol asiático, onde acumulou importantes conquistas e experiência internacional.



Considerado um dos grupos mais atuantes entre os clubes da Série A na promoção de ações voltadas ao esporte, à memória esportiva e à responsabilidade social, o Master Botafogo desenvolve iniciativas que preservam a história do clube e aproximam diferentes gerações por meio de projetos comunitários e institucionais.



A aproximação entre Ricardo Marques e o Master Botafogo abre perspectivas para a construção de iniciativas conjuntas voltadas à saúde coletiva, biossegurança em ambientes esportivos, inclusão social, educação, cidadania e valorização do esporte como instrumento de transformação.

Reconhecido por desenvolver projetos inovadores na área de saúde ambiental e biossegurança, Marques pretende ampliar sua atuação em programas de impacto social, colocando sua experiência técnica à disposição de iniciativas que promovam qualidade de vida, prevenção de doenças e ambientes esportivos mais seguros.



“O Botafogo faz parte da minha história e da minha identidade como torcedor. Poder contribuir com projetos que unem esporte, saúde e responsabilidade social representa uma oportunidade de retribuir, por meio do conhecimento e da inovação, parte do que esse clube significa para milhares de brasileiros”, destacou Ricardo Marques.



A parceria em construção reforça a convergência entre tradição esportiva, inovação e compromisso social, sinalizando uma agenda voltada ao desenvolvimento de projetos capazes de gerar benefícios para atletas, ex-atletas, torcedores e para toda a comunidade, fortalecendo o papel do esporte como agente de inclusão, cidadania e promoção da saúde.