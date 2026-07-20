São Gonçalo: perseguição se estendeu por alguns quilômetros até que, no km 318 da rodovia, o motorista perdeu o controle do veículoReprodução/Internet
Perseguição na Ponte Rio-Niterói termina com acidente e prisão em São Gonçalo
Os agentes tentaram abordar o veículo nas proximidades do pedágio da Ponte
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