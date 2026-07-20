São Gonçalo: perseguição se estendeu por alguns quilômetros até que, no km 318 da rodovia, o motorista perdeu o controle do veículo - Reprodução/Internet

São Gonçalo: perseguição se estendeu por alguns quilômetros até que, no km 318 da rodovia, o motorista perdeu o controle do veículoReprodução/Internet

Publicado 20/07/2026 11:51

São Gonçalo – Uma perseguição policial iniciada na Ponte Rio-Niterói causou momentos de tensão e terminou em acidente na BR-101, na altura de São Gonçalo. O caso aconteceu após o motorista de um carro clonado desobedecer a uma ordem de parada da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a PRF, os agentes tentaram abordar o veículo nas proximidades do pedágio da Ponte. O condutor ignorou a sinalização e fugiu em alta velocidade em direção à BR-101, no sentido São Gonçalo.

A perseguição se estendeu por alguns quilômetros até que, no km 318 da rodovia, o motorista perdeu o controle do veículo e colidiu contra um ônibus. Mesmo após o impacto, o homem resistiu à prisão, mas foi contido e detido pelos policiais rodoviários.

Durante a fiscalização do automóvel, a equipe constatou que as placas eram clonadas e que o veículo possuía registro de roubo. O suspeito e o carro foram encaminhados para a 73ª DP (Neves), onde a ocorrência foi registrada. Não há informações sobre feridos no ônibus.