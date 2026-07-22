São Gonçalo: maconha que foi apreendida seria entregue em Cabo Frio - Reprodução/Internet

São Gonçalo: maconha que foi apreendida seria entregue em Cabo FrioReprodução/Internet

Publicado 22/07/2026 11:11

São Gonçalo - Uma operação da Polícia Rodoviária Federal resultou na apreensão de cerca de 55 quilos de maconha na noite desta terça-feira (21), na Rodovia Amaral Peixoto (RJ106), em São Gonçalo. Segundo a corporação, o entorpecente seria levado para Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Os agentes realizavam patrulhamento quando receberam a informação de que um veículo havia deixado o Complexo do Alemão, no Rio, transportando drogas com destino à Região dos Lagos.

A abordagem ocorreu na altura do km 01 da rodovia. No carro, ocupado apenas pelo motorista, os policiais encontraram dois sacos plásticos pretos no porta malas. Dentro deles estavam 55 tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 55 quilos.

O condutor foi preso e declarou que faria o transporte da carga ilícita até Cabo Frio. O caso foi encaminhado para a 75ª Delegacia de Polícia (Neves), onde foi registrado.