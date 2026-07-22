São Gonçalo: maconha que foi apreendida seria entregue em Cabo FrioReprodução/Internet
PRF intercepta carga de mais de 50 kg de maconha em São Gonçalo
Motorista confessou que levaria a droga até Cabo Frio, na Região dos Lagos
Shopping Pátio Alcântara recebe evento gratuito
Encontro é sobre tecnologia e inteligência artificial para jovens
Novo grupamento armado da Guarda faz treinamento com câmeras corporais
Atuação dos agentes tem acompanhamento da Corregedoria e Ouvidoria
Paisagismo já dá novo visual à entrada do Jardim Catarina
Iniciativa complementa obras em andamento para adequação da região à implantação do MUVI
Detran-RJ fecha dois ferros-velhos clandestinos e apreende peças roubadas
Proprietário dos estabelecimentos foi conduzido à 72ª DP; locais funcionavam sem cadastro e comercializavam partes de veículos roubados
PRF intercepta carga de mais de 50 kg de maconha em São Gonçalo
Motorista confessou que levaria a droga até Cabo Frio, na Região dos Lagos
ASAS realiza soltura de fêmea de cachorro-do-mato resgatada em Maria Paula
Após exames e acompanhamento técnico, animal silvestre retorna ao seu ambiente natural
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.