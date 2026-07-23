São Gonçalo: projeto Jovem do Futuro acontece no Pátio AlcântaraDivulgação/Ascom
Realizado em parceria com o Instituto Cyber, o evento oferecerá uma experiência interativa e educativa, reunindo atividades voltadas ao desenvolvimento de habilidades tecnológicas e ao estímulo do raciocínio lógico. Os participantes poderão acompanhar uma palestra especial, participar de desafios interativos e conhecer mais sobre temas atuais, como tecnologia e inteligência artificial.
Além das atividades práticas, o público terá a oportunidade de conhecer os cursos oferecidos pelo Instituto Cyber, ampliando o acesso a informações sobre capacitação e qualificação profissional na área tecnológica.
A ação reforça o compromisso do Shopping Pátio Alcântara com iniciativas que incentivam a educação, a inovação e a preparação dos jovens para os desafios e oportunidades do futuro.
Serviço:
Data: 23 de julho
Horário: 13h às 16h
Local: Praça de Alimentação do Shopping Pátio Alcântara
Atrações: Palestra, desafios interativos, atividades de lógica, tecnologia e inteligência artificial, além da apresentação dos cursos do Instituto Cyber.
Evento gratuito
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