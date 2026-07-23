São Gonçalo: projeto Jovem do Futuro acontece no Pátio Alcântara - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: projeto Jovem do Futuro acontece no Pátio AlcântaraDivulgação/Ascom

Publicado 23/07/2026 00:00 | Atualizado 23/07/2026 14:27





Realizado em parceria com o Instituto Cyber, o evento oferecerá uma experiência interativa e educativa, reunindo atividades voltadas ao desenvolvimento de habilidades tecnológicas e ao estímulo do raciocínio lógico. Os participantes poderão acompanhar uma palestra especial, participar de desafios interativos e conhecer mais sobre temas atuais, como tecnologia e inteligência artificial.



Além das atividades práticas, o público terá a oportunidade de conhecer os cursos oferecidos pelo Instituto Cyber, ampliando o acesso a informações sobre capacitação e qualificação profissional na área tecnológica.



A ação reforça o compromisso do Shopping Pátio Alcântara com iniciativas que incentivam a educação, a inovação e a preparação dos jovens para os desafios e oportunidades do futuro.



Serviço: São Gonçalo - O Shopping Pátio Alcântara promove, no dia 23 de julho, o evento Jovem do Futuro, uma iniciativa gratuita que busca aproximar diferentes gerações por meio da tecnologia e da inovação. A programação acontece das 13h às 16h, na Praça de Alimentação do empreendimento.Realizado em parceria com o Instituto Cyber, o evento oferecerá uma experiência interativa e educativa, reunindo atividades voltadas ao desenvolvimento de habilidades tecnológicas e ao estímulo do raciocínio lógico. Os participantes poderão acompanhar uma palestra especial, participar de desafios interativos e conhecer mais sobre temas atuais, como tecnologia e inteligência artificial.Além das atividades práticas, o público terá a oportunidade de conhecer os cursos oferecidos pelo Instituto Cyber, ampliando o acesso a informações sobre capacitação e qualificação profissional na área tecnológica.A ação reforça o compromisso do Shopping Pátio Alcântara com iniciativas que incentivam a educação, a inovação e a preparação dos jovens para os desafios e oportunidades do futuro.

Jovem do Futuro

Data: 23 de julho

Horário: 13h às 16h

Local: Praça de Alimentação do Shopping Pátio Alcântara

Atrações: Palestra, desafios interativos, atividades de lógica, tecnologia e inteligência artificial, além da apresentação dos cursos do Instituto Cyber.

Evento gratuito



