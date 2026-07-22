São Gonçalo: prefeito Capitão Nelson reforçou que os gonçalenses podem manter a confiança nos agentes da Guarda Municipal - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: prefeito Capitão Nelson reforçou que os gonçalenses podem manter a confiança nos agentes da Guarda MunicipalDivulgação/Ascom

Publicado 22/07/2026 23:42

São Gonçalo - Os agentes da Guarda Municipal de São Gonçalo que integrarão o grupamento armado Ronda Ostensiva Municipal Urbana (ROMU) irão atuar com câmeras corporais e terão suas atividades monitoradas pela Corregedoria da corporação, além da supervisão direta das chefias imediatas. A determinação é do prefeito Capitão Nelson e inclui também o trabalho mais destacado da Ouvidoria da Guarda. O novo grupamento irá para as ruas a partir do próximo dia 30.

O objetivo de tais medidas é resguardar e proteger os próprios agentes e também a população, a fim de garantir que o grupamento execute o patrulhamento preventivo de proximidade com a segurança necessária e apoio do cidadão. As equipes também irão para as ruas com uniforme e veículos específicos da ROMU, para facilitar a identificação do grupamento.

Nesta quarta-feira (22), novo grupo de agentes que integram a nova ROMU iniciou os treinamentos para utilização das câmeras corporais. Até esta quinta-feira, eles passarão por mais uma capacitação envolvendo o uso das câmeras corporais. As aulas acontecem na Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG).

“O grupamento armado da nossa Guarda Municipal representa um avanço no patrulhamento preventivo e comunitário em nossa cidade. A ROMU sempre esteve nas ruas, atuando em apoio às forças policiais estaduais e federal, e agora estaremos mais preparados, com maior visibilidade, aumentando a sensação de segurança nas ruas. O gonçalense pode ter certeza de que o grupamento está pronto para protegê-lo, atuando no combate aos chamados crimes de rua, em locais de grande fluxo de pessoas”, afirmou o prefeito Capitão Nelson.

Supervisão

As atividades do grupamento armado ROMU serão monitoradas pela Corregedoria da Guarda Municipal, com participação direta da Ouvidoria, que também está preparada para atender a população e os próprios agentes, tanto no recebimento de reclamações quanto de sugestões para melhorar a atuação do grupo.







Tanto a Corregedoria quanto a Ouvidoria da Guarda Municipal de São Gonçalo foram criadas em 2018, através da Lei nº 866, que detalha todas as atribuições de cada órgão, sempre no sentido de auxiliar para que a corporação possa atuar dentro do que rege seu Estatuto, em respeito às demais legislações, realizando o patrulhamento ostensivo, preventivo e comunitário da cidade.







O prefeito Capitão Nelson reforçou que os gonçalenses podem manter a confiança nos agentes da Guarda Municipal, frisando que o grupamento armado ROMU passou por todas as capacitações e treinamento necessários, além de avaliações psicológicas, estando apto a atuar nas ruas com responsabilidade e eficiência. Todo o processo para armar a corporação foi avançando nos últimos anos, a fim de garantir o cumprimento de todas as etapas, sem prejuízo para o patrulhamento preventivo.







“Além de termos garantido a realização de todos os cursos e treinamentos para nossos agentes, fizemos questão de que as equipes utilizem as câmeras corporais, que são mais uma segurança tanto para a população quanto para os próprios agentes. Desde o início de nosso primeiro governo, em 2021, trabalhamos para valorizar a nossa Guarda Municipal, com a aquisição de veículos novos, uniformes, aquisição de armas de menor potencial ofensivo, coletes balísticos, plano de cargos e salários e, mais recentemente, o novo Estatuto. Hoje, a Guarda está pronta para assumir essa nova fase nas suas atividades”, garantiu o prefeito.







Serviço:



Ouvidoria da Guarda Municipal



Email: ouvidoria.guarda@pmsg.rj.gov.br



Telefone/WhatsApp: (21) 2199-6320 (de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h







Foto: Jonnathan Smith