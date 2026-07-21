São Gonçalo: soltura foi realizada em uma área de vegetação com localização preservada, como medida de proteção à espécie - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: soltura foi realizada em uma área de vegetação com localização preservada, como medida de proteção à espécieDivulgação/Ascom

Publicado 21/07/2026 15:28

Niterói - A Área de Soltura de Animais Silvestres (ASAS), localizada na Área de Proteção Ambiental (APA) Estâncias de Pendotiba, em Maria Paula, e vinculada à Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo, realizou, nesta terça-feira (21), a soltura de uma fêmea jovem de cachorro-do-mato (Cerdocyon thous), devolvendo o animal ao seu habitat natural após avaliação veterinária que confirmou suas boas condições de saúde.

O animal foi encontrado nos fundos de uma residência, no bairro Maria Paula, e encaminhado à área de soltura pelo Destacamento de Bombeiros Militar 1/3 (Charitas) na segunda-feira (20). Ao chegar à unidade, a fêmea passou por exames físicos. Como não apresentava ferimentos nem sinais de comprometimento da saúde, permaneceu um dia em observação na área de soltura. Após esse período, o médico-veterinário responsável atestou que o animal estava apto para retornar à natureza.

A soltura foi realizada em uma área de vegetação com localização preservada, como medida de proteção à espécie. A operação contou com a participação de agentes do Grupamento de Proteção Ambiental (GPAm) de São Gonçalo, responsáveis pelo transporte e acompanhamento do animal até o local.

Segundo o biólogo, técnico ambiental e responsável pela ASAS, Fernando Medeiros, a reintrodução bem-sucedida reforça o compromisso da unidade com a preservação da biodiversidade e a proteção da fauna silvestre. "Cada soltura bem-sucedida é uma vitória para a nossa biodiversidade. Essa fêmea jovem de cachorro-do-mato foi resgatada em segurança e já está de volta ao seu ambiente natural, pronta para seguir seu ciclo de vida em liberdade", afirmou. "Ver um animal retornar ao seu ambiente natural é a confirmação de que todo o trabalho desenvolvido pela nossa equipe alcançou seu objetivo. A ASAS é uma referência na recuperação da fauna silvestre e cada soltura fortalece as ações de conservação ambiental realizadas pela Prefeitura, beneficiando não apenas a biodiversidade, mas toda a sociedade", ressaltou o secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fabio Lemos.

A Prefeitura de São Gonçalo orienta que, ao encontrar um animal silvestre, a população evite qualquer tentativa de captura ou manejo por conta própria. O procedimento correto é acionar os órgãos competentes para que o resgate seja realizado com segurança, preservando tanto a integridade do animal quanto das pessoas envolvidas.



Contato para resgate de animais silvestres pela ASAS



Telefone da ASAS: (21) 2199-6336

Endereço: Rua Rigel Pacca Corrêa, Maria Paula (APA das Estâncias de Pendotiba). A unidade funciona diariamente, das 9h às 15h.

E-mail: asasambiental@pmsg.rj.gov.br

Comando de Polícia Ambiental

Telefone: 0300 253 1177

