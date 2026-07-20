São Gonçalo: formação aborda conteúdos como respiração, articulação vocal, exercícios de dicção, oratória, pontuação e acentuação tônica - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: formação aborda conteúdos como respiração, articulação vocal, exercícios de dicção, oratória, pontuação e acentuação tônicaDivulgação/Ascom

Publicado 20/07/2026 15:30

São Gonçalo - A terceira turma do curso gratuito de locução de eventos do projeto CRIA SG está em andamento, oferecendo a moradores de São Gonçalo a oportunidade de desenvolver técnicas vocais e de comunicação para atuação profissional na área.

Com duração de quatro meses, a formação aborda conteúdos como respiração, articulação vocal, exercícios de dicção, oratória, pontuação e acentuação tônica. Durante as aulas, os participantes aprendem a controlar a respiração, melhorar a dicção e adaptar a entonação da voz a diferentes situações, adquirindo a base necessária para se apresentar de forma profissional. As aulas acontecem no Teatro Municipal de São Gonçalo e no Centro Cultural Joaquim Lavoura, equipamentos culturais que recebem diversas atividades promovidas pelo projeto.

Para a aluna Monaliza De Paula, de 33 anos, moradora do bairro Porto do Rosa, a iniciativa representa uma oportunidade inédita de investir em uma área pela qual sempre teve interesse. “Eu sempre gostei de trabalhar com a minha voz, mas nunca tive interesse em cantar, então achei uma oportunidade na locução. As aulas são muito boas, a gente aprende muito toda semana. Eu nunca tive esse tipo de oportunidade aqui em São Gonçalo e agora ter essa chance vindo da Prefeitura é muito legal. Eu super indico para quem quiser participar”, declarou.

O CRIA SG oferece cursos gratuitos de jazz, dança contemporânea, teatro (adulto e misto), violão, ballet (baby, infantil e adulto), dança de salão, graffiti e locução de eventos. As aulas acontecem em espaços estratégicos do município, como o Teatro Municipal, o Centro Cultural Joaquim Lavoura, a Lona Cultural do Jardim Catarina e o Centro de Tradições Nordestinas, em Neves, ampliando o acesso da população às atividades culturais e artísticas e incentivando a formação de novos talentos.



