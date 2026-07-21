São Gonçalo: participantes de torneio são alunos do projeto São Gonçalo no EsporteReprodução/Ascom

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Leonardo Soares
São Gonçalo - Cerca de 50 atletas de São Gonçalo participaram, no último sábado (18), da 1ª Open de Jiu-jítsu da Marinha do Brasil. A competição estadual aconteceu no Cefan, na Penha, e reuniu lutadores de diversos municípios do Rio de Janeiro.
Os gonçalenses que estiveram no torneio fazem parte do São Gonçalo no Esporte, da Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo. O projeto garante o acesso a diversas modalidades esportivas, de forma gratuita, em mais de dez núcleos espalhados pela cidade.
O professor Marco Bomba faz parte do núcleo do bairro Raul Veiga e destaca a importância da competição para as crianças do projeto. “Diversas crianças não têm oportunidade de participar de campeonatos, então foi muito bom para todos. Além de incentivá-los à prática do esporte, eles tiveram um momento de integração e aprendizado. Por ser uma competição da Marinha, eles conheceram uma área militar, um local diferente, importante e gostaram bastante”, contou.
Todos os competidores conquistaram medalhas, sendo 26 de ouro, 12 de prata e 12 de bronze. A disputa proporcionou um momento de fortalecimento da autoestima e da determinação dos alunos. Para participar das modalidades do projeto São Gonçalo no Esporte, é preciso ir até o endereço e contatar o professor responsável. Confira todos os núcleos pelo site: https://www.pmsg.rj.gov.br/esporte-e-lazer/projetos/sao-goncalo-no-esporte