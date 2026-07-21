São Gonçalo: participantes de torneio são alunos do projeto São Gonçalo no Esporte - Reprodução/Ascom

São Gonçalo: participantes de torneio são alunos do projeto São Gonçalo no EsporteReprodução/Ascom

Publicado 21/07/2026 14:55 | Atualizado 21/07/2026 14:58

São Gonçalo - Cerca de 50 atletas de São Gonçalo participaram, no último sábado (18), da 1ª Open de Jiu-jítsu da Marinha do Brasil. A competição estadual aconteceu no Cefan, na Penha, e reuniu lutadores de diversos municípios do Rio de Janeiro.

Os gonçalenses que estiveram no torneio fazem parte do São Gonçalo no Esporte, da Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo. O projeto garante o acesso a diversas modalidades esportivas, de forma gratuita, em mais de dez núcleos espalhados pela cidade.

O professor Marco Bomba faz parte do núcleo do bairro Raul Veiga e destaca a importância da competição para as crianças do projeto. “Diversas crianças não têm oportunidade de participar de campeonatos, então foi muito bom para todos. Além de incentivá-los à prática do esporte, eles tiveram um momento de integração e aprendizado. Por ser uma competição da Marinha, eles conheceram uma área militar, um local diferente, importante e gostaram bastante”, contou.