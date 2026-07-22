São Gonçalo: trabalhos de paisagismo complementam as obras em andamento pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Jonnathan Smith/Ascom

São Gonçalo: trabalhos de paisagismo complementam as obras em andamento pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento UrbanoJonnathan Smith/Ascom

Publicado 22/07/2026 11:22

São Gonçalo - As obras realizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Gonçalo na Avenida Bispo Dom João da Mata e em suas proximidades, na altura do viaduto do Jardim Catarina, seguem a todo vapor. Nesta terça-feira (21), estão sendo realizados serviços de paisagismo, que dão um novo visual à entrada do bairro.

Desde sexta-feira (17), equipes da Secretaria Municipal de Conservação estão realizando capina, nivelamento de terreno e plantio de arbustos e gramas. Além do canteiro principal, os trabalhos também serão feitos em canteiros ao redor e na calçada onde está sendo construído um novo ponto de ônibus.

Os trabalhos de paisagismo complementam as obras em andamento pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, que constrói novas calçadas e faz adequações nas vias para facilitar o tráfego de veículos no trajeto do novo acesso ao Jardim Catarina. As intervenções também têm como foco a implantação do corredor viário do Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI) na região. "Está ficando bom e bonito, o trânsito também está melhor, antes era muito desorganizado. Eu sinto que agora é mais seguro para a travessia dos pedestres", disse Gilson Paulo, de 60 anos, que mora nas proximidades de onde a obra está sendo executada.

Alterações no trânsito

As novas alterações no trânsito foram elaboradas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Transportes e visam complementar o MUVI. Agora, o acesso ao Jardim Catarina é feito pela Avenida Santa Catarina. Uma outra mudança inclui também a Avenida Doutor Albino Imparato, que passou a funcionar como via de saída do bairro para a RJ-104. As alterações visam tornar o trânsito mais organizado.