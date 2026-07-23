São Gonçalo: suspeito era alvo de um mandado de prisão preventiva expedido pela 5ª Vara Criminal - Reprodução/Internet

São Gonçalo: suspeito era alvo de um mandado de prisão preventiva expedido pela 5ª Vara Criminal Reprodução/Internet

Publicado 23/07/2026 11:39

São Gonçalo — Um homem procurado pela Justiça por latrocínio e receptação foi capturado na noite desta terça-feira (21) durante um cerco policial na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Estrela do Norte, em São Gonçalo. A prisão de Leonardo Freire de Oliveira ocorreu no âmbito da Operação Torniquete e resultou do trabalho conjunto entre agentes da 73ª DP (Neves) e da 132ª DP (Arraial do Cabo).

Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 5ª Vara Criminal de São Gonçalo. A captura se deu após monitoramento contínuo das equipes policiais, que integram a força-tarefa criada para sufocar quadrilhas especializadas em roubos, furtos e receptação de veículos e cargas no estado.

As apurações lideradas pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) apontam que o investigado participou de um roubo seguido de morte no ano de 2019. Na ocasião, utilizando um carro roubado, o acusado abordou um motorista de aplicativo para tomar seu veículo e pertences. Durante a investida, a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo e morreu antes da chegada do resgate.

Na sequência da ação criminosa, ao arrancar com o automóvel roubado, o homem derrubou no asfalto uma idosa de mais de 70 anos que tentava desembarcar do banco traseiro. Com a queda, a passageira sofreu ferimentos graves na região da cabeça. Após ser abordado e ter a ordem judicial formalizada, Leonardo foi encaminhado à 72ª DP (Mutuá) para o registro da ocorrência. Ele já foi transferido para o complexo penitenciário, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.

A reportagem buscou contato com a defesa do citado, através de pesquisas na internet e redes socias, sem sucesso, e não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço permanece aberto para manifestações.