Unidade dispõe de 30 espaços de convivência, entre eles dez salas de aula totalmente climatizadas - Divulgação

Unidade dispõe de 30 espaços de convivência, entre eles dez salas de aula totalmente climatizadasDivulgação

Publicado 25/03/2026 11:10

Mesquita - Foi realizada mais uma entrega para a Educação de Mesquita, quando ocorreu a inauguração oficial da nova sede da Escola Municipal de Educação Infantil Herbert José de Souza - Betinho, em Rocha Sobrinho. As instalações da unidade podem atender até 310 estudantes do Berçário I ao Infantil III e representam um avanço significativo em relação à antiga escola. A cerimônia de inauguração foi a maneira encontrada para celebrar a entrega do equipamento, tendo em vista que a escola já estava ativa desde agosto de 2025.

Em seu antigo endereço, na Rua Dr. Álvaro Lessa, a escola operava com apenas três salas de aula e podia receber até 100 alunos. Hoje, situada na Avenida Coelho da Rocha, a unidade dispõe de 30 espaços de convivência, entre eles dez salas de aula totalmente climatizadas, sala de recursos multifuncional, área verde para atividades ao ar livre, refeitório, auditório, área de recreação, espaços administrativos, fraldário e lactário.

A escola encontra-se em posição estratégica, próxima à comunidade do Sebinho, de onde metade dos alunos é residente. A inauguração de uma creche maior e mais equipada ali visa suprir a necessidade de atendimento de crianças com idades entre quatro meses e três anos na região.

Os ambientes estão dispostos em uma estrutura composta apenas por um pavimento térreo ao redor da área de recreação, localizado no centro do pátio. A arquitetura foi projetada visando a plena acessibilidade e o conforto dos servidores e estudantes. “Combatemos a violência urbana com política pública de qualidade. É disso que se trata a entrega dessa escola”, valoriza o secretário municipal interino de Educação, Fabio Baiense.

Emocionada, a diretora da escola, Daniele Boechat, comentou as melhorias que acompanham a entrega da nova escola. “Os benefícios dessa inauguração são infinitos. Enquanto educadores, nós esperamos sempre dar o melhor para os alunos. E, mesmo em um espaço pequeno, fazíamos o nosso melhor. Mas sabemos que, quando a gente vem para um espaço como esse, tudo se torna melhor e mais fácil”, afirmou.

Esta já é a quinta unidade escolar inaugurada em Mesquita apenas em 2026. Entre fevereiro e março, também foram entregues as novas sedes das EMEIs Professora Maria Cândida Poubel, Hélio Mendes do Amaral e Curumim de Jacutinga, além da E. M. Expedito Miguel.