Profissionais da unidade de saúde receberam instruções para socorro imediato em situações de risco de vida - Divulgação

Profissionais da unidade de saúde receberam instruções para socorro imediato em situações de risco de vidaDivulgação

Publicado 16/03/2026 17:32

Mesquita - Na última semana, profissionais do Centro de Assistência Psicossocial (CAPS) Casa Azul, localizado no bairro Cruzeiro do Sul, receberam orientações sobre métodos e procedimentos de primeiros socorros. A capacitação foi conduzida por representantes do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Fluminense (CISBAF) e ocorreu em parceria com o Núcleo de Educação Permanente em Saúde (NEPS) da Secretaria Municipal de Saúde. Na ocasião, funcionários de múltiplos setores da unidade aprenderam os protocolos de atuação básicos para a preservação da vida a partir de exercícios práticos.

O treinamento envolveu explicações detalhadas sobre técnicas de Reanimação Cardiorrespiratória (RCP) tanto em adultos quanto em crianças, de modo a proteger a integridade física da vítima e do socorrista. Além disso, os participantes experimentaram o manuseio de aparatos técnicos que auxiliam a realização desses procedimentos, entre eles o reanimador portátil, popularmente conhecido como Ambu; o Desfibrilador Externo Automático (DEA); e a prancha, utilizada para o transporte e imobilização segura do paciente.

A iniciativa visa promover o aperfeiçoamento contínuo de conhecimentos e técnicas de atendimento entre os profissionais de saúde. A previsão é de que mais treinamentos aconteçam no CAPS Casa Azul.

“O objetivo primário dessa capacitação é treinar esses profissionais do CAPS para a atuação correta em situações onde o paciente esteja desacordado. Mas, acima de tudo, nosso intuito é formar agentes multiplicadores, para que compartilhem o conhecimento adquirido aqui”, expõe Sonia Zimbaro, médica do CISBAF e uma das responsáveis por mediar a capacitação.

“Esses treinamentos são muito importantes para que os trabalhadores do CAPS aprimorem seus conhecimentos e estejam aptos para salvar vidas”, complementou sua colega, a enfermeira Ana Cruz.

Tatiana Chuff, diretora do CAPS Casa Azul, valoriza a relevância da capacitação para o preparo dos profissionais da unidade e, consequentemente, o cuidado com os pacientes.

“Funcionamos 24 horas, atendendo pacientes acometidos por distúrbios psíquicos, que ficam até 14 dias em tratamento. Portanto, essa preparação é fundamental para que haja assistência de qualidade e olhar cuidadoso com o paciente em caso de qualquer emergência”, afirmou.