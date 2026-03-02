A reunião teve a participação dos membros da equipe de Gerência Ambiental da Secretaria Municipal de Obras e Serviços PúblicosDivulgação
Mesquita reforça práticas de Educação Ambiental entre professores da rede municipal
Encontro de professores de Ciências do município foi voltado ao desenvolvimento de consciência ecológica nas escolas
Mesquita reforça práticas de Educação Ambiental entre professores da rede municipal
Encontro de professores de Ciências do município foi voltado ao desenvolvimento de consciência ecológica nas escolas
Batalhão da PM recebe motos e coletes balísticos para melhorar policiamento na Baixada Fluminense
Equipamentos para o 20° BPM foram obtidos através de emenda parlamentar do deputado Carlinhos BNH
Prefeitura de Mesquita faz intervenção de trânsito no centro
Medida altera sentido da Rua José Alves Carneiro a partir desta terça-feira, dia 24 de fevereiro
CRAS de Mesquita reforçam atendimento às famílias afetadas pelas chuvas
Unidades funcionam de 9h às 17h e concentram acolhimento, cadastro e orientação social após o temporal
Mesquita realiza ações Contínuas de Prevenção a Eventos Climáticos
Prefeitura ajuda na prevenção a desastres decorrentes das fortes chuvas no mês de fevereiro
Formação da alimentação escolar em Mesquita reforça boas práticas de coleta seletiva e educação ambiental
Capacitação integra profissionais das escolas ao Programa Municipal de Coleta Seletiva e fortalece ações de sustentabilidade para 2026
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.