A reunião teve a participação dos membros da equipe de Gerência Ambiental da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos - Divulgação

Publicado 02/03/2026 15:07

Mesquita - A Escola Municipal Rotariano Arthur Silva sediou o encontro mensal do grupo de estudos dos professores de Ciências da Natureza, denominado GEPEF. A reunião teve a participação dos membros da equipe de Gerência Ambiental da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que se dedicaram a disseminar informações sobre os rios da cidade, assim como práticas para a preservação deles entre os profissionais da Educação presentes.

O evento representou o trabalho integrado entre as pastas de Educação e Meio Ambiente, que faz parte do projeto pedagógico estabelecido pela Secretaria de Educação. A ocasião possibilitou o debate sobre estratégias pedagógicas a serem aplicadas em sala de aula voltadas ao conhecimento, valorização e preservação dos rios e outros patrimônios ambientais de Mesquita.

Os docentes puderam expor as iniciativas já existentes para o incentivo de práticas ambientalmente sustentáveis entre os estudantes, assim como os desafios que acompanham essa tarefa.

“Através da parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, aproveitamos para fazer formações junto aos professores sobre as questões ambientais locais, regionais e nacionais, para que eles possam se instrumentalizar e levar esses conhecimentos aos nossos alunos”, explica Leandro Azeredo, coordenador de Ciência da Natureza da Secretaria Municipal de Educação.

Além das formações realizadas entre os professores da rede, a equipe da Gerência Ambiental também promove ações em diferentes frentes da Educação municipal, como parte do Programa Municipal de Educação Ambiental (ProMEA), iniciativa apresentada aos professores que prevê a conscientização ecológica da sociedade civil de Mesquita. Entre essas ações, estão capacitações sobre boas práticas de coleta seletiva com os profissionais de cozinha das unidades escolares e visitas guiadas aos galpões de coleta seletiva da cidade com os estudantes.

Ambientalista, a coordenadora de Educação Ambiental da Subsecretaria Municipal de Meio Ambiente, Rosaura Clem, valoriza os recursos naturais do município e salienta a importância de iniciativas que desenvolvam a consciência ecológica coletiva para a sua preservação.

“Mesquita é uma cidade privilegiada, com uma unidade de conservação e recursos hídricos muito ricos, mesmo que parte da população não saiba. Por isso, nós temos que seguir trabalhando nosso projeto Águas de Mesquita, que visa essa conscientização e preservação dos nossos rios”, destaca.