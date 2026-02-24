Prefeitura ajuda na prevenção a desastres decorrentes das fortes chuvas no mês de fevereiro - Divulgação

Publicado 24/02/2026 19:34

Mesquita - A prevenção é uma prioridade na atuação da Prefeitura de Mesquita. Muito antes do período de chuvas, a Prefeitura realiza um intenso trabalho de construção de tecnologias e protocolos de preparação, com destaque para as medidas permanentes.



Planejamento Estratégico: Atualização e implementação do Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil 2025-2026, que estabelece as diretrizes de preparação e resposta a cenários de risco, baseado na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Monitoramento Tecnológico: Observação contínua das variações climáticas em tempo real através do CCO e dos dados do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais).

Monitora Rios: Utilização de drones para inspeção aérea preventiva e identificação de vulnerabilidades (como obstruções e acúmulo de resíduos) nos rios Dona Eugênia, Rio da Prata e Sarapuí.

Mapeamento de Bueiros: Realização de diagnóstico completo da rede de escoamento da cidade com categorização de mais de 9.400 estruturas, divididas entre bueiros e bocas de lobo, aumentando a eficiência das ações de manutenção.

Limpeza da Represa Epaminondas Ramos: Limpeza profunda do reservatório, que permitiu recuperar 10 metros de profundidade da bacia e restaurar seu elevado potencial de armazenamento.



Durante os últimos temporais, o município registrou um acumulado pluviométrico de 120 mm em menos de duas horas, tornando-se o 4ª maior índice de chuvas do Estado do Rio de Janeiro (Fonte: CEMADEN – RJ). Esse volume expressivo demandou a imediata mobilização das equipes e elevou a cidade ao Estágio de Alerta (Estágio Operacional Nível 3).



Apesar da severidade das chuvas, não houve registro de feridos ou óbitos em nenhuma das ocorrências atendidas até o momento. Ocorreu o transbordo temporário dos rios Da Prata e Dona Eugênia, mas o escoamento foi concluído com tempos variando de 30 a 90 minutos. Os leitos dos rios voltaram à normalidade. Além disso, não houve registro de tombamento de árvores e danos à rede elétrica o que garantiu a preservação do fluxo nas vias públicas



Plano de ação



Para minimizar os impactos, prestar assistência rápida à população e restabelecer a normalidade, o poder público municipal executou imediatamente as seguintes ações:



Mobilização imediata das equipes de prontidão em atendimento aos locais afetados;

Atuação presencial da Defesa Civil nos pontos mais críticos para acompanhamento e prestação de suporte técnico;

Monitoramento constante e ininterrupto do nível dos rios, realizado pela equipe do CCO;

Monitoramento permanente das encostas e áreas de risco da cidade;

Atuação de todo o efetivo da Secretaria de Serviços Públicos, desde as primeiras horas do dia 22/02/2026, realizando a limpeza e a desobstrução das vias para a retomada da normalidade urbana;

Manutenção operacional dos pluviômetros nas regiões da Chatuba e do Centro;

Contato direto com o Governo do Estado para a solicitação de apoio logístico e operacional;

Mobilização de maquinário e equipes pesadas, empregando 7 retroescavadeiras, 7 caminhões e 1 escavadeira, além de força de trabalho adicional enviados pelo governo do Estado através do Instituto Rio Metrópole.



Canais de Atendimento e Alertas



A Defesa Civil reforça que, em casos de chuva forte, os moradores devem evitar áreas de risco e buscar locais seguros. A população pode receber alertas meteorológicos oficiais pelo celular enviando o número do CEP, via SMS, para o número 40199, ou se cadastrando no WhatsApp pelo número (21) 97299-3223. Em caso de emergências, os telefones de contato são o 199 e o (21) 4042-1772 (Defesa Civil), ou (21) 2042-7020 (CCO).



A Prefeitura de Mesquita reforça seu compromisso contínuo com a segurança e o cuidado da população frente aos crescentes desafios climáticos. Aliando inovação, planejamento preventivo e capacidade de resposta rápida, nosso foco de atuação diária é construir uma cidade cada vez mais resiliente e preparada para assegurar a vida e o bem-estar de cada mesquitense.