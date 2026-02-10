A solenidade de inauguração contou com a presença do prefeito Maroto Miranda, do vice-prefeito Bruno Lucena, do ex-prefeito Jorge MirandaDivulgação
Mesquita abre mais um espaço para o esporte
O Complexo Esportivo Campo do Potiguar oferece mais de 20 modalidades esportivas
Galpão de Coleta Seletiva Chico Mendes é inaugurado em Mesquita
Equipamento fortalece a política ambiental do município, amplia a estrutura de reciclagem e contribui para a pontuação no ICMS Ecológico
Cartas de Serviços ao Cidadão fortalecem o acesso da população aos serviços públicos
Documentos organizam informações e garantem transparência. Saúde é um dos principais destaques do primeiro semestre de 2026
Educação Ambiental de Mesquita realiza visita técnica à Viação Nossa Senhora da Penha
Equipe também organizou uma tarde de capacitação sobre boas práticas em coleta seletiva para os profissionais da instituição
Mesquita recebe inscrições para cursos profissionalizantes para mulheres
Os cadastros serão realizados temporariamente de forma presencial no CEAM localizado no Fórum da cidade
Mais de 3,2 milhões de mensagens enviadas pela Prefeitura em 2025
Projetos com o "bot de serviços" dobraram o alcance, com comunicações ativas e por SMS, em secretarias como Saúde, Educação e Assistência Social, além dos alertas de Trânsito e Defesa Civil
