A solenidade de inauguração contou com a presença do prefeito Maroto Miranda, do vice-prefeito Bruno Lucena, do ex-prefeito Jorge Miranda - Divulgação

Publicado 10/02/2026 10:21

Mesquita - Embora já estivesse aberto à população há mais de cinco meses, o Complexo Esportivo Campo do Potiguar foi inaugurado oficialmente no último fim de semana, com um dia inteiro de atrações. Futebol, vôlei, apresentações de dança, disputas de xadrez, boxe, arena game e exposições de artes marcaram o evento.

O campo, que foi fundado em 1954, passou por uma reestruturação geral e agora dispõe de campo de grama sintética, quadra poliesportiva, quadra de areia, onde pela primeira vez será oferecida a modalidade de futevôlei e áreas para a prática de atividades físicas e culturais.

Segundo o subsecretário de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo de Mesquita, Kleber Rodrigues, trata-se de uma obra idealizada desde 2017, ainda no governo Jorge Miranda, e que transformou o Campo do Potiguar em uma referência para a população.

“Temos mais de 20 modalidades aqui, sem falar em tantos outros polos espalhados nos bairros. Hoje a cidade oferece lazer e saúde aos moradores, isso mostra o quanto avançamos no setor de Esportes e Cultura, garantindo melhor qualidade de vida para nossos moradores”, afirmou.

A solenidade de inauguração contou com a presença do prefeito Maroto Miranda, do vice-prefeito Bruno Lucena, do ex-prefeito Jorge Miranda, vereadores e liderança comunitárias do bairro. O campo do Potiguar fica na rua Minas Gerais, S/N, no bairro Coreia.