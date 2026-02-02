Mesquita abre inscrições para cursos profissionalizantes para mulheres Divulgação
Mesquita recebe inscrições para cursos profissionalizantes para mulheres
Os cadastros serão realizados temporariamente de forma presencial no CEAM localizado no Fórum da cidade
Mais de 3,2 milhões de mensagens enviadas pela Prefeitura em 2025
Projetos com o "bot de serviços" dobraram o alcance, com comunicações ativas e por SMS, em secretarias como Saúde, Educação e Assistência Social, além dos alertas de Trânsito e Defesa Civil
Ação reforça a segurança e organização do trânsito no município de Mesquita
Iniciativa visa aumentar a segurança no trânsito e garantir mais proteção tanto para motoristas quanto para pedestres.
Mesquita promove capacitação sobre prevenção da violência na infância
Formação fortalece a rede de saúde para identificação precoce, acolhimento e proteção de crianças de zero a 12 anos
Mesquita realiza capacitação sobre o manejo de hanseníase
Ação fez parte da agenda da campanha do Janeiro Roxo no município
Mesquita realiza Censo Previdenciário para servidores ativos, aposentados e pensionistas
Procedimento obrigatório por lei atualiza dados cadastrais e garante equilíbrio do Regime Próprio de Previdência Social do município
