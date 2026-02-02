Mesquita abre inscrições para cursos profissionalizantes para mulheres - Divulgação

Mesquita - O Espaço da Mulher Mesquitense abre nesta segunda-feira (2) as inscrições para os cursos profissionalizantes voltados à capacitação e geração de renda para a população feminina do município. Serão ofertadas vagas para as capacitações de Cabeleireira, Design de Sobrancelhas e Depilação, com diferentes opções de dias e horários.

Os cadastros serão realizados temporariamente de forma presencial no CEAM (Centro Especializado de Atendimento à Mulher), localizado no Fórum da cidade. O endereço é Rua Paraná 1, sala 210, 2° andar, e o funcionamento é das 11h às 17h. A mudança acontece devido à interdição do equipamento na Vila Emil, que passa por reformas de melhoria.

Para efetuar a matrícula, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência em Mesquita. O curso de Cabeleireira contará com quatro turmas, sendo duas às terças e quartas-feiras, das 9h às 12h e das 14h às 17h, e duas às quintas e sextas-feiras, nos mesmos horários. Já o de Design de Sobrancelhas terá duas turmas, realizadas às segundas e terças-feiras, das 10h às 12h e das 14h às 16h.

O curso de Depilação também possuirá duas turmas, com aulas às segundas e quintas-feiras, nos horários de 9h às 12h e 14h às 17h. As aulas acontecerão em um novo endereço, que será divulgado em breve pela Prefeitura.

“As formações oferecidas reafirmam o compromisso de Mesquita com a valorização e a autonomia das mulheres. Eles dão continuidade a um projeto consolidado há mais de seis anos, que vem promovendo qualificação profissional, inclusão social e geração de oportunidades no município“, disse Silvânia Almeida, coordenadora municipal de Políticas Públicas para as Mulheres e responsável pelo Espaço da Mulher Mesquitense.