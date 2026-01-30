As ações tiveram início nas vias com maior fluxo de veículos, com destaque para a Avenida Coelho da RochaDivulgação
Ação reforça a segurança e organização do trânsito no município de Mesquita
Iniciativa visa aumentar a segurança no trânsito e garantir mais proteção tanto para motoristas quanto para pedestres.
Mesquita promove capacitação sobre prevenção da violência na infância
Formação fortalece a rede de saúde para identificação precoce, acolhimento e proteção de crianças de zero a 12 anos
Mesquita realiza capacitação sobre o manejo de hanseníase
Ação fez parte da agenda da campanha do Janeiro Roxo no município
Mesquita realiza Censo Previdenciário para servidores ativos, aposentados e pensionistas
Procedimento obrigatório por lei atualiza dados cadastrais e garante equilíbrio do Regime Próprio de Previdência Social do município
Inclusão de pessoas trans na educação municipal pauta ação em Mesquita
Evento discutiu estratégias de combate à evasão escolar entre pessoas da comunidade LGBTQIAP+
Mesquita realiza cadastramento unipessoal conforme diretrizes federais
Procedimento obrigatório exige entrevistas domiciliares e gera aumento na demanda por atendimentos no município
