Publicado 30/01/2026 08:56

Mesquita – A Prefeitura de Mesquita, através da Subsecretaria Municipal de Transporte e Trânsito, está realizando a manutenção e a pintura da sinalização viária do município. A iniciativa visa aumentar a segurança no trânsito, melhorar a organização das vias e garantir mais proteção tanto para motoristas quanto para pedestres.

“As intervenções seguem as normas de trânsito e têm como principal objetivo reduzir os índices de acidentes, promovendo um tráfego mais seguro e organizado para toda a população”, disse Carlos Miranda, subsecretário municipal de Transporte e Trânsito.

As ações tiveram início nas vias com maior fluxo de veículos, com destaque para a Avenida Coelho da Rocha, que corta o bairro Rocha Sobrinho. No local, aproximadamente 1 quilômetro de extensão já recebeu nova sinalização, incluindo a pintura da faixa central na cor amarela e das faixas laterais na cor branca. Também foram implantadas quatro faixas de pedestres e três quebra-molas ao longo do trecho.

A área atendida compreende o trecho da Avenida Coelho da Rocha entre os números 905 e 3019, onde a pavimentação asfáltica foi concluída e a sinalização segue em fase de implantação. A via tem cerca de 1,6 km de extensão, ou seja, uma parte significativa já foi contemplada com as melhorias.

