Para realizar o agendamento do cadastro unipessoal, o usuário precisa buscar o CRAS de sua regiãoDivulgação
Mesquita realiza cadastramento unipessoal conforme diretrizes federais
Procedimento obrigatório exige entrevistas domiciliares e gera aumento na demanda por atendimentos no município
Mesquita adere ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
Ingresso no SISAN garante acesso a editais em busca de recursos federais e fortalece ações como o Banco de Alimentos e o Programa de Aquisição de Alimentos no município
Carreta da Saúde da Mulher realiza atendimentos em Mesquita
Iniciativa do Governo Federal visa reduzir fila de procedimentos como mamografia e ultrassonografia pélvica e transvaginal
Mesquita intensifica ações contra efeitos das chuvas
Integração entre áreas da prefeitura reforça rede de proteção preventiva, que atua o ano inteiro, e garante agilidade no escoamento da água
Mesquita recebe Carreta da Saúde da Mulher do programa Agora Tem Especialistas
Unidade móvel do Ministério da Saúde reforça o diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero, ampliando o acesso a exames especializados pelo SUS
Mais de 7.200 atendimentos do SAMU Mesquita em 2025
Base descentralizada da cidade sobressaiu-se no tempo-resposta, disponibilidade de viaturas e prontidão das equipes ao longo do ano
