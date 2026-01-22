Para realizar o agendamento do cadastro unipessoal, o usuário precisa buscar o CRAS de sua região - Divulgação

Publicado 22/01/2026 08:00

Mesquita - A Prefeitura de Mesquita está realizando o cadastramento de famílias unipessoais no Cadastro Único, em conformidade com as recomendações e normativas do Governo Federal. A medida tem como objetivo assegurar maior precisão nas informações prestadas e garantir a correta inclusão dos cidadãos nos programas sociais. Para realizar o agendamento do cadastro unipessoal, o usuário precisa buscar o CRAS de sua região.

Conforme estabelecido pela legislação federal vigente, com a Lei nº 14.601, de 19 de junho de 2023 e o decreto nº 12.417, de 21 de março de 2025, o cadastro de pessoas que residem sozinhas deve ser realizado, obrigatoriamente, por meio de entrevista domiciliar. Esse formato permite uma verificação mais fiel da realidade socioeconômica dos beneficiários, fortalecendo a transparência e a efetividade das políticas públicas.

“Com isso, nosso município vem registrando uma alta demanda pelo serviço. É um procedimento que exige ainda mais planejamento e organização das equipes, o que torna esse processo um pouco mais lento. Porém, seguimos atuando de forma contínua para atender a população com responsabilidade e dentro dos critérios estabelecidos”, disse Erika Rangel, subsecretária municipal de Assistência Social.

A população é orientada a acompanhar os canais oficiais da Prefeitura de Mesquita para ter acesso a informações atualizadas sobre prazos, agendamentos e demais orientações relacionadas ao cadastramento unipessoal.