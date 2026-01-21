A medida representa um avanço importante para a segurança alimentar na cidade, permitindo o acesso a novos editais e recursos do Governo Federal destinados ao fortalecimento de programas e ações no setor - Divulgação

A medida representa um avanço importante para a segurança alimentar na cidade, permitindo o acesso a novos editais e recursos do Governo Federal destinados ao fortalecimento de programas e ações no setorDivulgação

Publicado 21/01/2026 14:00

Mesquita - A Prefeitura de Mesquita formalizou a adesão do município ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), política pública federal voltada à garantia do direito humano à alimentação adequada. A medida representa um avanço importante para a segurança alimentar na cidade, permitindo o acesso a novos editais e recursos do Governo Federal destinados ao fortalecimento de programas e ações no setor, e foi publicada no Diário Oficial da União no primeiro dia útil de 2026, 2 de janeiro.

De acordo com o coordenador municipal de Segurança Alimentar, Lucas Gomes Correia, a adesão ao SISAN foi fundamental para garantir a continuidade e a ampliação das políticas públicas já desenvolvidas em Mesquita.

“Isso representa muito para Mesquita, porque nos torna aptos a acessar editais federais e garantir novos recursos para a segurança alimentar”, explicou.

Atualmente, o município atua com o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), que abastece 28 instituições e três abrigos com alimentos destinados à população em situação de vulnerabilidade social. Com o encerramento do último ciclo de recursos do PAA ao final de 2025, a entrada no sistema nacional se tornou essencial para viabilizar novos investimentos.

“Entre 2023 e 2025, Mesquita ampliou de forma significativa a distribuição de alimentos por meio do PAA, fortalecendo o atendimento às instituições cadastradas e, assim, às famílias assistidas. Essa iniciativa é essencial para garantir o acesso da população em situação de vulnerabilidade a alimentos de qualidade e alto valor nutricional, contribuindo de maneira cuidadosa para a promoção da segurança alimentar, a redução da insegurança alimentar e o fortalecimento do cuidado social no município, ao mesmo tempo em que valoriza a agricultura familiar e assegura o direito humano à alimentação adequada”, afirmou Marcela Maciel, nutricionista e responsável técnica pela execução do PAA no município de Mesquita.

Para a subsecretária municipal de Assistência Social, Erika Rangel, o ingresso no sistema nacional reforça a estrutura já existente no município e amplia as possibilidades de atendimento à população.

“A segurança alimentar é uma política transversal e estratégica. Estar no SISAN fortalece o trabalho que já realizamos por meio do Banco de Alimentos e garante melhores condições para ampliar o alcance dessas ações, especialmente para quem mais precisa”, disse.