Carreata da Saúde promove mais uma ação junto à população de Mesquita, na Baixada FluminenseDivulgação

Publicado 16/01/2026 13:08

Mesquita - A Carreta da Saúde da Mulher, iniciativa do Ministério da Saúde que integra o programa Agora Tem Especialistas, está presente nesta sexta-feira, dia 16 de janeiro. A unidade móvel ficará instalada na Rua Arthur Oliveira Vecchi 120, no Paço Municipal, oferecendo atendimento voltado exclusivamente à saúde da mulher, com foco no diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero. O lançamento será feito pelo diretor do Departamento de Atenção Especializada e Temática do Ministério da Saúde, Arthur Mello.

A ação marca a primeira vez que o programa Agora Tem Especialistas contempla Mesquita. A carreta faz parte da modalidade itinerante do programa, que utiliza unidades móveis para ampliar o acesso da população a consultas e exames especializados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), ajudando a reduzir filas e a demanda reprimida, especialmente no período pós-pandemia.

“Mesquita vai receber pela primeira vez uma carreta especializada em saúde da mulher do Agora Tem Especialistas, programa do governo federal que colocou na rua, até agora, 41 unidades móveis equipadas e com equipes multiprofissionais para realizar procedimentos essenciais para o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero, que tanto tem afetado as brasileiras quando diagnosticado mais tarde. As pessoas pré-agendadas e encaminhadas pela Secretaria Municipal de Saúde poderão fazer consultas especializadas, mamografias, ultrassonografia pélvica e transvaginal. Até o fim do ano, vamos chegar a 150 unidades móveis em funcionamento”, explicou Arthur.

Atendimentos oferecidos

Na Carreta da Saúde da Mulher, serão realizadas consultas, mamografias, exames de ultrassonografia e outros procedimentos voltados ao rastreamento e diagnóstico precoce. A unidade é totalmente equipada, contando com mamógrafos, aparelhos de ultrassonografia, consultórios, salas climatizadas e estrutura de apoio para o atendimento das pacientes.

Os atendimentos, porém, não ocorrem por demanda espontânea. O acesso é destinado apenas às mulheres que já estão na fila do SUS, após terem passado pela Atenção Primária, nas Clínicas da Família do município. O encaminhamento é feito pela Central de Regulação, que direciona as usuárias para realização dos exames e consultas na carreta.

A previsão é que a Carreta da Saúde da Mulher permaneça em Mesquita por cerca de um mês, com consultas ginecológicas e exames como mamografia e ultrassonografia realizados de segunda a sexta-feira. A unidade tem capacidade para atender, em média, 50 mulheres por dia, podendo chegar a 60 atendimentos diários, de acordo com a demanda e a organização da agenda.