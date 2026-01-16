Carreata da Saúde promove mais uma ação junto à população de Mesquita, na Baixada FluminenseDivulgação
Mesquita recebe Carreta da Saúde da Mulher do programa Agora Tem Especialistas
Unidade móvel do Ministério da Saúde reforça o diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo do útero, ampliando o acesso a exames especializados pelo SUS
Mais de 7.200 atendimentos do SAMU Mesquita em 2025
Base descentralizada da cidade sobressaiu-se no tempo-resposta, disponibilidade de viaturas e prontidão das equipes ao longo do ano
Roda de conversa reforça enfrentamento à violência contra a mulher
Ação integrou campanha dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra Meninas e Mulheres, destacando a importância da conscientização e denúncia
Avança Mesquita conclui ciclo de formação de 2025
Programa responsável por atender alunos com distorção idade-série formou mais de 300 estudantes esse ano
Espaço da Mulher Mesquitense forma novas turmas de cursos profissionalizantes
Cerimônia reuniu 67 alunas das capacitações de Cabeleireira, Depilação e Design de Sobrancelhas
Mesquita valoriza participação das famílias na vida escolar com atividades lúdicas
Escolas públicas do município estabelecem estratégias para fomentar a presença positiva dos responsáveis no espaço escolar
