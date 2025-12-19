Durante a atividade, foi reforçado que os CRAS funcionarão como pontos de encontro em caso de enchentes ou outras ocorrências - Divulgação

Durante a atividade, foi reforçado que os CRAS funcionarão como pontos de encontro em caso de enchentes ou outras ocorrênciasDivulgação

Publicado 19/12/2025 13:00

Mesquita - A Defesa Civil de Mesquita realizou na última semana, uma ação integrada com a Subsecretaria Municipal de Assistência Social e a Secretaria Municipal de Saúde para reforçar o plano de atendimento à população diante das chuvas de verão.

O simulado de desocupação preventiva foi direcionado aos moradores da Coreia, estabelecendo protocolos de mobilização, acolhimento e respostas rápidas em casos de emergência, garantindo atuação coordenada entre os equipamentos municipais.

Durante a atividade, foi reforçado que os CRAS funcionarão como pontos de encontro em caso de enchentes ou outras ocorrências. Assim que o risco é identificado, as unidades são abertas — inclusive em fins de semana e feriados — para realizar o primeiro atendimento. A partir daí, as equipes encaminham as famílias para os abrigos previamente mapeados, que podem incluir igrejas, escolas e associações comunitárias.

No CRAS, os moradores também podem solicitar ajuda emergencial, como cesta básica, água, colchonete ou encaminhamento para emissão de segunda via de documentos. Na ação, a equipe da Assistência Social esteve presente oferecendo isenção de documentos, enquanto profissionais da Saúde realizaram aferição de pressão, glicemia e orientações de cuidados.

Coordenadora do CRAS Juscelino, Patrícia Oliveira destaca a importância da organização antecipada.

“Quando acontecem enchentes, muitas pessoas perdem tudo e chegam sem saber para onde ir. No CRAS, entendemos a necessidade de cada uma: se é abrigo, se é documento, se é item de primeira necessidade. Junto com a Defesa Civil, fazemos o encaminhamento correto. Toda a assistência se mobiliza para que ninguém fique desamparado”, afirmou.

Diretor de Acompanhamento de Projetos da Defesa Civil, Marlon Araújo frisou que o alinhamento entre diferentes setores fortalece a capacidade de resposta do município.

“Com os abrigos mapeados e com a atuação integrada, conseguimos oferecer segurança e atendimento rápido à população. O primeiro passo é sempre procurar o CRAS do território, onde é feito o direcionamento adequado. A preparação é fundamental para proteger vidas”, disse.