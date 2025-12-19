Durante a atividade, foi reforçado que os CRAS funcionarão como pontos de encontro em caso de enchentes ou outras ocorrênciasDivulgação
Município de Mesquita se prepara para chuvas de verão
Ação integrada reforça atuação conjunta entre Defesa Civil, Assistência Social e Saúde
Mesquita apresenta Plano Municipal de Assistência Social 2026–2029
Audiência pública teve caráter de devolutiva à população, apresentando o que foi consolidado a partir de conferências municipais, reuniões técnicas, participação do CMAS e escutas realizadas entre 2023 e 2025
Estudantes de Mesquita atendidos pelo Papai Noel dos Correios
Crianças da rede pública municipal tiveram seus pedidos adotados e receberam presentes das mãos do próprio Bom Velhinho
Prefeitura de Mesquita paga segunda parcela do 13º salário dos servidores
Aposentados e pensionistas já haviam recebido no último dia 8
Mesquita na segunda edição do "Desafio Visão Zero BID 2025"
Município participará de treinamento on-line para redução de sinistros de trânsito e terá a chance de integrar mentoria
Mesquita ganha selo prata por boas práticas na eliminação da transmissão vertical do HIV
Cidade é a primeira da Baixada Fluminense a conquistar esse reconhecimento, fruto de esforços contínuos no cuidado com gestantes
