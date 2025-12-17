Mesquita tornou-se o primeiro município da Região Metropolitana 1 do estado do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense a conquistar esse reconhecimento - Divulgação

Publicado 17/12/2025 08:50

Mesquita - Em cerimônia realizada este mês, em Brasília, Mesquita recebeu o Selo de Boas Práticas – Rumo à Eliminação da Transmissão Vertical do HIV, concedido pelo Ministério da Saúde. Com isso, tornou-se o primeiro município da Região Metropolitana 1 do estado do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense a conquistar esse reconhecimento, fruto de esforços contínuos no cuidado com gestantes e na prevenção à transmissão de infecções.

Neste ano, apenas três cidades fluminenses foram contempladas com a certificação: Mesquita, Teresópolis e Volta Redonda. No total, 59 municípios brasileiros foram reconhecidos.

A entrega integrou a programação do Dezembro Vermelho do governo federal, mês de conscientização sobre o HIV e a aids, e contou com a presença de autoridades como o ministro da Saúde, Dr. Alexandre Padilha, e o representante da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS) no Brasil, Dr. Cristian Morales Fuhrimann.

“Estamos trabalhando e já temos números para conquistar a certificação de eliminação da transmissão vertical de HIV, sífilis e hepatites virais”, disse o coordenador de Vigilância Epidemiológica de Mesquita, Silvio Diniz. Vale frisar que o município de Mesquita tem cobertura de 100% da Atenção Primária em Saúde e garante testagem e tratamento para infecções sexualmente transmissíveis em todas as clínicas da família.