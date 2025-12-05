A largada está marcada para 8h na Vila Olímpica de Mesquita e a corrida se encerra na unidade da Estácio em Nova IguaçuDivulgação
Corrida une esporte e educação na Baixada Fluminense
Parceria entre Prefeitura de Mesquita e a Estácio de Nova Iguaçu mira no bem-estar e na solidariedade
Corrida une esporte e educação na Baixada Fluminense
Parceria entre Prefeitura de Mesquita e a Estácio de Nova Iguaçu mira no bem-estar e na solidariedade
Atleta mesquitense disputa seletiva brasileira para os Jogos ParaSul-Americanos de 2026
Flavio Rossini disputa campeonato de natação em São Paulo no início de dezembro para tentar chance na disputa internacional
Espaço da Mulher Mesquitense promove debate sobre a luta antirracista
Evento aconteceu no Dia da Consciência Negra
Mais de oito mil animais foram vacinados em campanha antirrábica de Mesquita
Município promoveu o I Censo Animal e cadastrou informações sobre os pets e seus responsáveis
CREAS de Mesquita passa a funcionar em novo endereço
Equipamento atende pessoas em situação de vulnerabilidade social, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h
Mesquita apresenta plataformas e tecnologias usadas no monitoramento da cidade
Alunos e profissionais de Escola Municipal no BNH integraram visita guiada no Centro de Controle Operacional
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.