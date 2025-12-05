A largada está marcada para 8h na Vila Olímpica de Mesquita e a corrida se encerra na unidade da Estácio em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 05/12/2025 16:34

Mesquita - No próximo dia 7 de dezembro, domingo, Mesquita sedia a 1ª Estácio Run – Circuito Mesquita 2025. A largada está marcada para 8h na Vila Olímpica de Mesquita e a corrida se encerra na unidade da Estácio em Nova Iguaçu, na Rua Oscar Soares 1.466, no Centro. O percurso totaliza 4,5 km, com três pontos de hidratação ao longo do trajeto.

O evento é gratuito e aberto ao público. Para participar, basta se inscrever pelo link https://forms.office.com/r/ajgsX6sXpx e doar 1 kg de alimento não perecível no dia da corrida. As doações deverão ser entregues no estande da organização montado na própria Vila Olímpica de Mesquita, local de concentração, a partir das 7h. Pede-se que os participantes utilizem camisas nas cores azul ou branca.

“Esta corrida é muito mais do que apenas um evento esportivo. Ela simboliza a união entre esporte e educação, dois pilares fundamentais para a nossa comunidade. A parceria entre a Prefeitura de Mesquita e a Estácio mostra como podemos promover um estilo de vida mais saudável e, ao mesmo tempo, valorizar a educação como base para o crescimento de todos nós”, disse Kleber Rodrigues, subsecretário de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Mesquita.

A iniciativa é uma realização da Estácio, com apoio da Prefeitura de Mesquita e do Instituto Yduqs. Além do incentivo à atividade física e à integração entre municípios vizinhos da Baixada Fluminense, a corrida tem um forte apelo social: a meta é arrecadar uma tonelada de alimentos para doação às instituições parceiras do Instituto.

“A 1ª Estácio Run – Circuito Mesquita 2025 foi criada para promovermos o esporte, fazendo com que os moradores da Baixada Fluminense criem hábitos mais saudáveis em suas rotinas. Todos os participantes serão recepcionados, na chegada, com muita animação e ativações de diversas marcas. Estamos bem felizes por realizar essa ação, pois a Estácio tem o esporte como um de seus pilares. Do lado social, temos uma meta de arrecadarmos 1 tonelada de alimentos, que serão doados às instituições parceiras do Instituto Yduqs”, comentou Bernardo Montez, gestor da Estácio Nova Iguaçu.