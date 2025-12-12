O evento reuniu alunos dos polos do Campo do Brasileirinho, que funciona na Chatuba, da Praça Pec, em Santo Elias, do Campo Potiguar, na Coreia, e da sede da Secretaria de Cultura, Esportes Lazer e TurismoDivulgação
Espetáculo de dança marca encerramento das atividades de 2025 em Mesquita
As aulas de balé, dança do ventre, charme, danças urbanas, gospel e jazz retornam com força total no ano que vem
Entrega de certificados celebra conclusão de oficinas no CRAS Banco de Areia
Ação da Assistência Social destaca acesso gratuito à capacitação e estímulo ao empreendedorismo local
Corrida une esporte e educação na Baixada Fluminense
Parceria entre Prefeitura de Mesquita e a Estácio de Nova Iguaçu mira no bem-estar e na solidariedade
Atleta mesquitense disputa seletiva brasileira para os Jogos ParaSul-Americanos de 2026
Flavio Rossini disputa campeonato de natação em São Paulo no início de dezembro para tentar chance na disputa internacional
Espaço da Mulher Mesquitense promove debate sobre a luta antirracista
Evento aconteceu no Dia da Consciência Negra
Mais de oito mil animais foram vacinados em campanha antirrábica de Mesquita
Município promoveu o I Censo Animal e cadastrou informações sobre os pets e seus responsáveis
