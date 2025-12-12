O evento reuniu alunos dos polos do Campo do Brasileirinho, que funciona na Chatuba, da Praça Pec, em Santo Elias, do Campo Potiguar, na Coreia, e da sede da Secretaria de Cultura, Esportes Lazer e Turismo - Divulgação

Publicado 12/12/2025 15:41

Mesquita - Mais de 700 bailarinos das categorias infantil, adolescentes e adultos, participaram do 9° Espetáculo de Dança de Mesquita, que aconteceu na Vila Olímpica da cidade, no último sábado dia 6, para comemorar o encerramento das modalidades de balé clássico, jazz, dança do ventre, charme, danças urbanas e dança gospel deste ano de 2025. Foram cerca de 50 coreografias com temas variados e que encantaram o público que lotou o espetáculo.

O evento reuniu alunos dos polos do Campo do Brasileirinho, que funciona na Chatuba, da Praça Pec, em Santo Elias, do Campo Potiguar, na Coreia, e da sede da Secretaria de Cultura, Esportes Lazer e Turismo de Mesquita, que agora funciona no Campo do União, no bairro Santa Terezinha.

Segundo a coordenadora de dança da secretaria, Maiara Landim, que agradeceu aos professores e aos pais dos alunos pelo empenho durante todo o ano, as atividades retornam a todo vapor no ano que vem, incentivando a cultura e a prática de atividades esportivas desde a infância. “Que venha 2026 com muita dança para todos”, ressaltou Maiara, agradecendo o incentivo que o atual governo concede para o desenvolvimento da cultura em Mesquita.

Quem também marcou presença no espetáculo foi o secretário Kleber Rodrigues, que garantiu a continuidade de todos os projetos esportivos e culturais desenvolvidos na cidade no próximo ano.

“É um grande prazer estar aqui, já estamos no nono ano de atividades e hoje temos 8 mil alunos na secretaria, 550 só no balé e a meta é saltar para mil ano que vem. Temos vários projetos interessantes para o futuro, aumentando sempre a oferta de vagas. Alguns dos nossos professores são ex-alunos e vários se profissionalizaram na dança, ou seja, a meta do governo também é descobrir talentos e encaminhar para o mercado”, ressaltou Kleber.