O encontro reuniu gestores, trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e representantes da sociedade civil Divulgação

Publicado 19/12/2025 09:26

Mesquita - A Prefeitura de Mesquita realizou, na última semana, uma audiência pública de apresentação do Plano Municipal de Assistência Social (PMAS) 2026–2029. O encontro reuniu gestores, trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e representantes da sociedade civil para discutir as diretrizes que vão orientar as ações da política de Assistência Social pelos próximos quatro anos.

Durante a abertura, a equipe técnica destacou que o documento é extenso e elaborado para contemplar um período amplo, com metas estruturadas para todo o ciclo de gestão. Por isso, a apresentação foi direcionada aos principais pontos que impactam diretamente os territórios, como a proteção social básica, a proteção social especial e os programas de transferência de renda, facilitando a compreensão do público.

O plano, agora, seguirá para análise e votação no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), onde conselheiros governamentais e da sociedade civil validarão oficialmente o material. Antes disso, qualquer morador que deseje consultar o documento poderá solicitar acesso na Sala dos Conselhos ou acompanhar sua publicação no Portal da Transparência de Mesquita.

A composição da equipe responsável pela elaboração do plano também foi apresentada, incluindo profissionais dos departamentos de Proteção Social Básica, Proteção Social Especial, Vigilância Socioassistencial, Gestão de Trabalho e Educação Permanente.

Participação popular como eixo central

De acordo com a representante da Educação Permanente, Carla Cristina, o processo de construção foi pensado para garantir que a população tivesse voz ativa em todas as etapas.

“A política de assistência coloca a participação da população como essencial na construção do plano. Porque ninguém melhor do que as pessoas, que moram no território, para dizer o que precisa e como deve ser qualificado esse atendimento”, explicou.

Devolutiva e organização para os próximos anos

A audiência pública teve caráter de devolutiva à população, apresentando o que foi consolidado a partir de conferências municipais, reuniões técnicas, participação do CMAS e escutas realizadas em 2023 e 2025.

“Este momento é para devolver o que foi construído e mostrar quais estratégias e prioridades conseguimos definir, considerando o orçamento e as necessidades do município. A população precisa enxergar que aquilo que estamos propondo é resultado daquilo que ela pediu”, completou Carla.