Crianças, do Berçário I ao Infantil III, foram presenteadas com brinquedos no evento - Divulgação

Publicado 19/12/2025 09:19

Mesquita - Na reta final do ano letivo, os estudantes da Escola Municipal de Educação Infantil Vereador Nilo Dias Teixeira, na Chatuba, tiveram um visitante mais do que especial: o Papai Noel dos Correios, que esteve na creche para entregar presentes para os estudantes no último dia 12, sexta-feira. Ao todo, 81 crianças, do Berçário I ao Infantil III, foram presenteadas com brinquedos no evento que inundou os corredores da creche de olhares deslumbrados e risadas alegres.

A visita aconteceu após o recebimento das cartas produzidas pelos estudantes, junto aos seus responsáveis, no mês de novembro.

“Naturalmente, buscamos promover movimentos que reforcem a presença positiva da família na escola durante o ano letivo. A participação no Papai Noel dos Correios foi mais uma oportunidade de fortalecermos esse vínculo”, explicou a coordenadora pedagógica Jully Hanna Soares. Além disso, a atividade possibilitou que os alunos exercitassem suas habilidades cognitivas e emocionais.

Através das mensagens, os pequenos expressaram, com desenhos e palavras simples, seus desejos para o Natal. As cartas foram enviadas aos Correios e atendidas por correspondentes anônimos dedicados a contribuir com um Natal mais alegre para uma criança desconhecida.

A campanha solidária é promovida pelos Correios há mais de 30 anos e, desde 2010, contempla escolas públicas do país. Esse é o segundo ano consecutivo que Mesquita tem uma das escolas da rede pública municipal atendida pela iniciativa.