Crianças, do Berçário I ao Infantil III, foram presenteadas com brinquedos no eventoDivulgação
Estudantes de Mesquita atendidos pelo Papai Noel dos Correios
Crianças da rede pública municipal tiveram seus pedidos adotados e receberam presentes das mãos do próprio Bom Velhinho
Prefeitura de Mesquita paga segunda parcela do 13º salário dos servidores
Aposentados e pensionistas já haviam recebido no último dia 8
Mesquita na segunda edição do "Desafio Visão Zero BID 2025"
Município participará de treinamento on-line para redução de sinistros de trânsito e terá a chance de integrar mentoria
Mesquita ganha selo prata por boas práticas na eliminação da transmissão vertical do HIV
Cidade é a primeira da Baixada Fluminense a conquistar esse reconhecimento, fruto de esforços contínuos no cuidado com gestantes
Espetáculo de dança marca encerramento das atividades de 2025 em Mesquita
As aulas de balé, dança do ventre, charme, danças urbanas, gospel e jazz retornam com força total no ano que vem
Entrega de certificados celebra conclusão de oficinas no CRAS Banco de Areia
Ação da Assistência Social destaca acesso gratuito à capacitação e estímulo ao empreendedorismo local
