Entre os projetos desenvolvidos estão a implementação do sistema semafórico com controle remoto, projetos de criação e expansão de ciclovias, a criação da comissão de redução de sinistros de trânsito - Divulgação

Publicado 17/12/2025 09:16

Mesquita – O município de Mesquita foi um dos selecionados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para participar da segunda edição do “Desafio Visão Zero BID 2025: proteção aos mais vulneráveis nas cidades brasileiras”. A iniciativa capacita municípios com mais de 100 mil habitantes para desenvolver atividades que visem a promoção da segurança e redução de sinistros de trânsito nas vias urbanas.

O desafio do BID é dividido em duas etapas: capacitação e mentoria. Na primeira, os municípios escolhidos integram um programa de treinamento on-line sobre a metodologia Visão Zero e gestão segura de trânsito. Ao todo, são seis temas: sistema seguro, dados e diagnósticos, gestão de riscos, uso de tecnologia na fiscalização e controle, plano de vias seguras e análise de casos de sucesso.

“A segunda etapa é a de mentoria, limitada a três das 12 cidades participantes que mais se destacam. Será um apoio técnico no desenvolvimento das iniciativas propostas pelos municípios”, afirmou Carlos Eduardo Lopes, coordenador de Planejamento de Tráfego da Subsecretaria Municipal de Transporte e Trânsito.

O projeto “Desafio Visão Zero BID 2025: proteção aos mais vulneráveis nas cidades brasileiras” está embasado no Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans) e na agenda global de segurança viária, cuja proposta é adaptar políticas de mobilidade para priorizar a vida humana.

Documento mesquitense

O projeto inscrito por Mesquita no desafio foi o “SETRANS EDUCA – Educação e Conscientização para um Trânsito Seguro em Mesquita”. Essa é uma estratégia transversal e contínua da Subsecretaria Municipal de Transporte e Trânsito, construída para cumprir as diretrizes do Plano de Mobilidade Urbana (PlanMob), com base na Lei Municipal nº 1200/2022.

Ela envolve educação, engenharia de tráfego, fiscalização e comunicação, com o engajamento das comunidades locais, escolas, servidores públicos e instituições de ensino.

“O objetivo é diminuir, de forma contínua e mensurável, o número de sinistros e mortes no nosso trânsito, promovendo a conscientização coletiva e a obediência às normas de trânsito. Com isso, buscamos zerar as mortes no trânsito até 2030, implementar projetos de educação e reengenharia urbana e atuar de forma transversal com todos os setores da prefeitura”, exemplifica a também subsecretária municipal de Transporte e Trânsito, Roberta Damasceno.

Entre os projetos desenvolvidos atualmente estão as atividades educativas regulares nas escolas e nas autoescolas do município, a implementação do sistema semafórico com controle remoto, projetos de criação e expansão de ciclovias, a criação da comissão de redução de sinistros de trânsito, as operações integradas e a atuação através do Centro de Controle Operacional (CCO).