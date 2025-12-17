Município de Mesquita pagou a segunda parcela do décimo-terceiro salário dos servidores - Divulgação

Publicado 17/12/2025 13:00

Mesquita - A Prefeitura de Mesquita realizou na última terça-feira (16), o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores municipais. Ao todo, 2.422 servidores foram contemplados, com um investimento de R$ 3.300.013,46 por parte do governo municipal.

Os aposentados e pensionistas vinculados ao MesquitaPrev, o regime próprio de previdência do município, receberam a segunda parcela do benefício anteriormente, no último dia 8 de dezembro.

A primeira parcela do 13º salário foi paga no mês de julho. Os servidores da ativa receberam no dia 25, enquanto os aposentados e pensionistas tiveram o valor creditado no dia 7 daquele mês.

“O pagamento do benefício poderia ocorrer até sexta-feira, mas essa pequena antecipação reforça o compromisso da Prefeitura de Mesquita com a valorização dos servidores públicos e com o cumprimento do calendário financeiro do município”, defende Fabio Baiense, secretário municipal de Governança de Mesquita.