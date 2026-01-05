Roda de conversa reuniu membros da sociedade e governo na Câmara Municipal de MesquitaDivulgação
Roda de conversa reforça enfrentamento à violência contra a mulher
Ação integrou campanha dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra Meninas e Mulheres, destacando a importância da conscientização e denúncia
Roda de conversa reforça enfrentamento à violência contra a mulher
Ação integrou campanha dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra Meninas e Mulheres, destacando a importância da conscientização e denúncia
Avança Mesquita conclui ciclo de formação de 2025
Programa responsável por atender alunos com distorção idade-série formou mais de 300 estudantes esse ano
Espaço da Mulher Mesquitense forma novas turmas de cursos profissionalizantes
Cerimônia reuniu 67 alunas das capacitações de Cabeleireira, Depilação e Design de Sobrancelhas
Mesquita valoriza participação das famílias na vida escolar com atividades lúdicas
Escolas públicas do município estabelecem estratégias para fomentar a presença positiva dos responsáveis no espaço escolar
Município de Mesquita se prepara para chuvas de verão
Ação integrada reforça atuação conjunta entre Defesa Civil, Assistência Social e Saúde
Mesquita apresenta Plano Municipal de Assistência Social 2026–2029
Audiência pública teve caráter de devolutiva à população, apresentando o que foi consolidado a partir de conferências municipais, reuniões técnicas, participação do CMAS e escutas realizadas entre 2023 e 2025
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.