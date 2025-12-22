Foram duas semanas de atividades internas e ao livre que incentivaram o contato dos responsáveis com a vida escolar dos pequenos - Divulgação

Mesquita - Ao longo do ano letivo de 2025, as escolas da rede pública municipal de Mesquita promoveram a integração entre as instituições família e escola a partir de eventos que estimulassem essa parceria. Recentemente, a Escola Municipal de Educação Infantil Carmem Montes Paixão, localizada no Centro da cidade, por exemplo, esteve repleta de momentos afetuosos compartilhados entre estudantes e responsáveis durante os Encontros com as Famílias, que aconteceram entre os dias 18 de novembro e 3 de dezembro.

Foram duas semanas de atividades internas e ao livre que incentivaram o contato dos responsáveis com a vida escolar dos pequenos, possibilitando a apresentação das propostas pedagógicas desenvolvidas na escola.

“O principal objetivo é promover essa conexão família-escola, que é muito importante, a partir de atividades coletivas e interativas. Significa mais uma oportunidade para o responsável conhecer o trabalho que é desenvolvido dentro da escola de maneira mais participativa”, explicou a assistente de direção Jaqueline de Oliveira.

A programação contou com um piquenique no Parque Natural Municipal do Gericinó, em Nilópolis, com as crianças do Infantil III e seus responsáveis, realizado no dia 19 de novembro. Na ocasião, os presentes puderam desfrutar de um momento de conexão com a natureza, acompanhado de um lanche e muita música.

Na saída, os estudantes produziram pinturas que retratavam o passeio e as emoções causadas pela atividade. Além disso, como símbolo do encerramento de ciclo e marco de uma transição, os alunos visitaram a Escola Municipal Ely Baiense Vailante, onde estudarão no ano que vem, quando iniciam a fase de alfabetização.

No dia 2 de dezembro, as dinâmicas envolveram as turmas do Berçário. De manhã, os responsáveis vivenciaram brincadeiras que fazem parte do cotidiano do Berçário I, voltadas ao estímulo da curiosidade, das funções motoras e o contato com a leitura para bebês cuja idade muitas das vezes não ultrapassa 1 ano.

A programação da tarde, por sua vez, foi marcada pela celebração da literatura e da africanidade para o Berçário II. Nesse contexto, aconteceu a contação das histórias do livro infantil “O Jardim de Abayomi”, que narra as aventuras da popular boneca de pano da cultura africana em seu jardim encantado. Após a história, adultos e crianças produziram, juntos, suas próprias abayomis.

O ciclo de atividades se encerrou em uma terça-feira, dia 3 de dezembro, com uma gincana que incentivava a colaboração de estudantes do Infantil II e seus responsáveis para a superação de um circuito de obstáculos.

O prêmio para quem concluísse o desafio não era feito de prata ou ouro, mas possuía valor inestimável: as memórias construídas naquele dia, repletas de carinho e afeição expressados em cada linha nas mensagens escritas pelos responsáveis para os estudantes ao final do encontro e expostas nos corredores da creche.

Patrícia Helena, mãe do carismático Dante, do Infantil II, sempre busca estar presente nas atividades escolares que convidam a família.

“Para mim, a maior importância dessas reuniões é a gente, que está de fora, conseguir acompanhar o crescimento da criança aqui, na escola. É ver como acontece a socialização com as outras crianças, o aprendizado de coisas novas, o desenvolvimento deles mesmo. Eles também percebem que a gente se importa e se sentem valorizados. Além disso, é sempre muito divertido. Por isso, eu nunca falto”, explicou.

