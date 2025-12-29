Programa responsável por atender alunos com distorção idade-série formou mais de 300 estudantes esse ano - Divulgação

Programa responsável por atender alunos com distorção idade-série formou mais de 300 estudantes esse anoDivulgação

Publicado 29/12/2025 15:40

Mesquita – O mês de dezembro marcou a conclusão de um ciclo para os estudantes formados na edição 2025 do programa Avança Mesquita. A formatura, celebrada na Assembleia de Deus Ministério Rhema, em Santo Elias, contou com a presença de responsáveis, professores, equipes técnico-pedagógicas e representantes da Secretaria Municipal de Educação.

Ao todo, 312 estudantes concluíram a formação e, a partir desse momento, encontram-se adequados aos seus respectivos anos de escolaridade.

Desde a sua fundação, em 2019, o Avança Mesquita contempla as turmas do 3º, 4º e 5º ano do Ensino Fundamental, oferecendo aulas voltadas ao letramento em conteúdos de Matemática e Língua Portuguesa. Em seis anos de projeto, estima-se que 980 alunos tenham sido beneficiados com a correção do fluxo escolar.

Diretora na Escola Municipal Doutor Deoclécio Dias Machado Filho, Olga Paiva destacou o papel da iniciativa para a vida escolar dos seus alunos.

“O Avança Mesquita existe para nos lembrar de algo essencial: todos nós somos capazes de aprender, desde que sejam garantidos tempo, oportunidade, escuta e uma metodologia que respeite os processos. Esse projeto serve como uma proposta pedagógica diferenciada, fortalecendo a leitura, a escrita e o letramento matemático, devolvendo a eles aquilo que não deveria se perder nunca: a confiança em si mesmos”, disse.

O processo de identificação e seleção dos alunos é realizado com base nos dados do sistema de acompanhamento escolar da prefeitura, o “Educ+”. O sistema identifica os estudantes que apresentam distorção idade-série, isto é, aqueles com mais de dois anos de atraso em relação à série adequada para sua idade. Além disso, os professores e equipes pedagógicas também contribuem na indicação de estudantes com defasagem de aprendizagem, que são então matriculados no projeto, cujas turmas têm número mínimo de 15 e máximo de 25 alunos, adaptando a oferta de acordo com a demanda e a infraestrutura das escolas participantes.

As aulas do Avança Mesquita aconteceram desde fevereiro, de segunda a sexta-feira, no turno regular. Esse ano, o projeto contemplou 13 escolas públicas municipais de Mesquita, sendo elas:

Escola Municipal Presidente Castelo Branco (BNH);

Escola Municipal Vereador Américo dos Santos (Banco de Areia);

Escola Municipal Professor Quirino (Santo Elias);

Escola Municipal Ernesto Che Guevara (Chatuba);

Escola Municipal Doutor Deoclécio Dias Machado Filho (Cosmorama);

Escola Municipal Irena Sendler (Coreia);

Escola Municipal Doutor Manoel Reis (Edson Passos);

Escola Municipal Expedito Miguel (Centro);

Escola Municipal Genair Ramos Gabriel (Chatuba);

Escola Municipal Machado de Assis (Santa Terezinha);

Escola Municipal Márcio Caulino (Coreia);

Escola Municipal Maria Dolores de Melo Porto (Chatuba);

Escola Municipal Doutor Ely Baiense Vailante (Centro).