Ao todo, 67 mulheres conquistaram o certificado de formação e já podem ingressar no mercado de trabalhoDivulgação

Publicado 29/12/2025 12:45

Mesquita - O Espaço da Mulher Mesquitense realizou, neste mês, a formatura dos cursos profissionalizantes de Cabeleireira, Depilação e Design de Sobrancelhas. Ao todo, 67 mulheres conquistaram o certificado de formação e já podem ingressar no mercado de trabalho. Essas são, respectivamente, a quinta turma de Design de Sobrancelhas e Depilação e a segunda de Cabeleireira deste ano.

Professora de Depilação, Juceia Lopes atua no Espaço há cerca de seis anos e não se preocupou em esconder a alegria em participar de mais uma formatura.

“É muito legal ver elas conquistando novos patamares. Na área da beleza, as meninas têm muitas possibilidades. Elas podem trabalhar com cabelo, corpo e moda, além de alcançar o lado da psiquê, porque lidamos com seres humanos. Depois da formação, é importante traçar metas e persistir, buscando sempre renovar o conhecimento. É ainda mais fácil hoje, com a internet, que nos permite aprender muita coisa e construir uma boa bagagem”, afirmou.

A cerimônia teve início com a execução do Hino Nacional pelas alunas. Em seguida, oradoras de cada turma subiram ao púlpito para compartilhar suas experiências e trajetórias ao longo dos cursos. Para finalizar, as formandas realizaram o juramento profissional e, no momento mais simbólico da celebração, lançaram os capelos para o alto, marcando oficialmente a conclusão das formações.

A mesa de autoridades contou com a presença da advogada Maria Regina Vassou, representando a OAB RJ; da professora de Depilação, Juceia Lopes; das professoras de Cabeleireira, Margareth Agabel e Márcia Libório; e da professora de Design de Sobrancelhas, Julia Beatriz.

A mesquitense Dhulian Machado, de 20 anos, participou da capacitação de Cabeleireira, mas já teve experiências em cursos privados.

“Achei esse curso uma maravilha, porque, ao contrário do particular, a duração foi de três meses. Foi totalmente gratuito, até os materiais. Passei por dificuldades para vir às aulas, pois sou mãe solo, mas consegui. As professoras e as alunas sempre apoiaram muito umas às outras”, relatou.

O equipamento busca a valorização da autoestima e o empoderamento da população feminina, com a oferta cursos, oficinas e aula de Ritmos, além de agendamento com nutricionista para as alunas. O prédio fica na Rua Libânia 195, na Vila Emil, e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

“Ver cada turma se formando é a prova de que estamos no caminho certo. Esses cursos não apenas garantem novas oportunidades profissionais, mas também oferecem acolhimento, autoestima e apoio. Muitas dessas mulheres chegam aqui buscando recomeçar e saem preparadas para trabalhar ou começar seus empreendimentos. Nosso compromisso é seguir garantindo que cada aluna encontre um lugar de crescimento e transformação aqui”, disse a coordenadora municipal de Políticas Públicas para Mulheres e responsável pelo Espaço da Mulher Mesquitense, Silvânia Almeida.