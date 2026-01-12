Município conquistou o ouro no 4º Prêmio Regional de Excelência SAMU Baixada Fluminense, do CISBAF - Divulgação

Mesquita - Diariamente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) presta socorro rápido em situações graves à população. Seja em atendimentos a suspeitas de infarto, acidentes com vítimas, queimaduras graves, intoxicações ou crises convulsivas, o grupo age prontamente para que decorrências mais sérias sejam evitadas. Em Mesquita, a base descentralizada do SAMU realizou, ao todo, 7.200 atendimentos ao longo do ano de 2025. Esse e outros motivos permitiram que a equipe mesquitense se destacasse em primeiro lugar no 4º Prêmio Regional de Excelência SAMU Baixada Fluminense 2025.

Entregue pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Fluminense (Cisbaf), a premiação leva em conta critérios de eficiência operacional com o uso adequado das viaturas e de tecnologias que priorizam a qualidade do atendimento de urgência e emergência. Entre os 11 municípios inseridos no Consórcio, Mesquita lidera o ranking, tornando-se referência na região da Baixada nos quesitos de tempo-resposta, disponibilidade de viaturas e prontidão das equipes. As cidades que alcançaram as três primeiras colocações receberam placas e certificados de reconhecimento.

“Passamos do terceiro para o primeiro lugar, do ano passado para cá. Na verdade, no último balanço que recebemos, ainda estávamos um pouco abaixo. Mas nos empenhamos ainda mais em melhorar nossos indicadores, principalmente com relação ao tempo-resposta, e chegamos ao topo do pódio. Por exemplo, daqui da base até o ponto mais distante do município, em Rocha Sobrinho, conseguimos fazer em torno de oito minutos”, disse a coordenadora médica, Joice Rubem.

Estrutura completa

Atualmente, o SAMU Mesquita conta com cerca de 40 funcionários, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, condutores socorristas, administradores, conciliares de serviços gerais e profissionais responsáveis pela higienização do espaço. Em relação à frota de veículos, há três viaturas, duas básicas e uma avançada, renovada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro em fevereiro de 2023 pelo projeto “Samu 100% RJ”. O modelo mais complexo é utilizado em demandas mais sensíveis, funcionando como uma “mini UTI”, uma vez que dispõe de equipamentos para oferecer suporte de vida intensivo e imediato a pacientes em estado grave.

“Na rotina, os veículos mais básicos (tipo B) têm como equipe o condutor socorrista e o técnico ou auxiliar de enfermagem. Já as avançadas (Tipo D) possuem um time mais completo, geralmente composto por condutor socorrista, enfermeiro e médico. Estamos sempre disponíveis para oferecer os melhores atendimentos à nossa população, proporcionando qualidade de vida a cada um”, afirmou Taís Faria, coordenadora de enfermagem do SAMU Mesquita.

Como funciona?

A solicitação do SAMU acontece pelo número 192. As ligações caem direto na base do Cisbaf, em Nova Iguaçu, que age como uma regulação médica, encaminhando os chamados para as devidas sedes, de acordo com as localidades das emergências ou urgências. O atendimento é 24h por dia, sete dias por semana, sendo baseado na Política Nacional de Atenção às Urgências do Ministério da Saúde e integrando a Rede Assistencial Pré-Hospitalar Móvel de atendimento às urgências.